Òdena s’adhereix a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

L’Ajuntament d’Òdena s’ha adherit a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L’adhesió s’ha aprovat en el ple que l’ajuntament ha celebrat aquest passat dijous, 7 d’octubre. Amb aquest motiu, el director general de l’AMTU, Joan Serra, i l’alcaldessa del municipi, Maria Sayavera, han fet una trobada per formalitzar l’adhesió.

Amb aquesta nova incorporació, l’AMTU compta ara ja amb un total de 123 entitats associades, entre les quals hi ha el Consell Comarcal de l’Anoia i 9 ajuntaments de la comarca: Castellolí, Igualada, Masquefa, Piera, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Carme, Jorba i ara Òdena.

El director general de l’AMTU, Joan Serra, que també és alcalde de Castellolí, ha afirmat que “és significatiu que en una comarca que sempre ha destacat per ser pionera en l’àmbit de la mobilitat, cada vegada hi hagi més municipis que vulguin formar part d’una entitat com l’AMTU, que aposta per formes de mobilitat innovadores i sostenibles, a més de voler ser la veu dels municipis catalans en defensa dels serveis de transport urbans”.

A partir d’ara, l’AMTU donarà suport i assessorament tècnic i jurídic a l’Ajuntament d’Òdena en tot allò que faci referència a l’àmbit de mobilitat i el transport públic del municipi, amb l’objectiu d’introduir millores que optimitzin el servei.

En aquest sentit, l’alcaldessa Maria Sayavera ha afirmat que “amb l’adhesió d’Òdena a l’AMTU busquem poder fer un pas endavant en la millora del transport públic i la mobilitat al nostre municipi. Quan parlem de transport públic eficient, Òdena encara té moltes mancances i esperem poder treballar amb l’AMTU per tal de resoldre-les i avançar en aquesta qüestió”.

L’AMTU compta amb un departament tècnic de primer nivell especialitzat en l’elaboració de plans de millora, estudis de demanda i econòmic-financers, auditories, o seguiments del servei, entre d’altres. A més, també elabora projectes d’implantació de nous serveis, ja siguin línies urbanes, urbanets, serveis interurbans o de transport a demanda (TAD).

Ajudes al transport públic

Gràcies al conveni que l’AMTU manté amb la Generalitat i l’ATM de Barcelona, els municipis adherits i que pertanyen al sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona, com és el cas d’Òdena, reben un fons econòmic destinat a la realització de millores al transport públic. En aquest sentit, pel fet de ser associat de l’AMTU, l’Ajuntament d’Òdena rebrà una ajuda econòmica per poder fer millores a la seva xarxa de transport.

Projecte MOBICO

El municipi d’Òdena també formarà part de la prova pilot anomenada MOBICO, que l’AMTU, juntament amb SEAT: CODE i set ajuntaments de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, posaran en funcionament properament. MOBICO és un projecte de mobilitat intel·ligent que proposa que la Conca d’Òdena sigui l’espai per a fer el primer test de funcionament de vehicles i ginys elèctrics de mobilitat compartida en una zona fora de l’àrea metropolitana.

D’aquesta manera, els set municipis de la MICOD –Castellolí, Igualada, Jorba, La Pobla de Claramunt, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí-, es dotaran d’una flota de vehicles elèctrics -cotxes, motos i patinets- que els veïns de la Conca d’Òdena podran llogar per desplaçar-se pel mateix municipi o d’un municipi a l’altre, facilitant així la mobilitat de la comarca.