Òmnium Anoia anima a llegir literatura grega

Òmnium Anoia va presentar el passat dijous 7 d’octubre dues obres de la literatura grega amb la presència del seu traductor Joaquim Gestí, neohel·lenista i professor de la Universitat Autònoma.

D’una banda es va presentar la novel·la “Ètica per a inversors”, de l’escriptor i guionista grec Petros Màrkaris publicada al català per l’editorial Tusquets. Joaquim Gestí va explicar l’interès de les novel·les i assajos de Màrkaris, que permeten fer un recorregut per la història econòmica i social de Grècia des de 1995 fins avui. La novel·la negra de Màrkaris, com la de Montalbán o Andrea Camilleri, s’emmarca dins del grup de novel·la negra mediterrània, que barreja la trama detectivesca amb aspectes familiars, culturals, socials o gastronòmics. També va fer un interessant anàlisi de la societat grega en funció dels dos bàndols que es van enfrontar a la Guerra Civil i va explicar l’intent de Màrkaris de reconciliar les dues parts a través de les seves novel·les.

A l’acte també es va presentar “Us he deixat un missatge”, l’antologia poètica de l’autora grega Kikí Dimulà que ha publicat Godall Edicions. Va resultar molt emotiva la lectura d’alguns dels seus poemes, especialment d’aquells que incideixen en com afrontar l’absència de l’ésser estimat. Va ser, doncs, una xerrada molt il·lustrativa que va ajudar als assistents a comprendre millor la realitat grega i a engrescar-se a llegir Dimulà i Màrkaris.

L’acte, que va tenir lloc a l’Ateneu igualadí, s’emmarca dins el Cicle Lectures Universals organitzat per Òmnium Anoia coincidint amb el 50è aniversari de l’entitat.