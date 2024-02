Òdena convoca una nova edició del concurs de relats breus

Publicitat

L’Ajuntament d’Òdena, a través de l’Àrea de Joventut i l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Òdena, impulsa una nova a edició del concurs de relats breus, enguany la desena. El concurs està organitzat per l’Espai Jove d’Òdena i la Biblioteca l’Atzavara, i té com a objectiu promoure la llengua, la literatura i l’estil del relat breu, així com la participació a través de les lletres i la cultura.

Hi poden participar tota la població a partir de 8 anys (3r de primària), i hi ha tres categories de participació: infantil (de 3r a 6è de primària), juvenil (de 1r d’ESO a 18 anys) i adult (a partir de 19 anys). Les persones participants competiran en sis categories i s’enduran: 3r i 4t de primària, el primer classificat 30€ i el segon 20€, 5è i 6è de primària, el primer classificat 40€ i el segon 30€; 1r i 2n d’ESO, el primer classificat 60€ i el segon 50€; 3r i 4t d’ESO, el primer classificat 70€ i el segon 60€; de 16 a 18 anys, el primer classificat 100€ i el segon 90€, i majors de 19 anys, el primer classificat 120€ i el segon 100€.

Un any més es proposa que els relats siguin de temàtica lliure. Els treballs presentats han de ser inèdits i originals, escrits en català o castellà, amb un cos de lletra de 12 punts i a doble espai, hauran de tenir una extensió mínima d’1 pàgina de mida A4 i podran ocupar com a màxim 4 planes. La categoria infantil pot presentar les obres escrites a mà o amb ordinador, i és opcional incorporar-hi un dibuix.

Les creacions literàries s’hauran de presentar físicament fins el 23 de març, a la Biblioteca l’Atzavara. Cal que a l’encapçalament del relat hi figuri el títol, la categoria i el pseudònim de l’autor/a, i s’hi adjunti un sobre tancat on hi constin les dades personals (consultar el detall a les bases que s’adjunten). També caldrà entregar un document d’autorització d’ús d’imatges, i publicació de dades de caràcter personal que es troba adjunt a les bases en la web municipal, a l’enllaç https://www.odena.cat/serveis-i-tramits/x-concurs-de-relats-breus/. No s’acceptaran treballs fora de termini.

El veredicte i l’acte de lliurament es farà a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena el dimarts 23 d’abril, a les 17.30 h,dins els actes de celebració de Sant Jordi.

