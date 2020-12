Noves restriccions per a les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis

El govern de la Generalitat ha fet públiques aquest divendres noves mesures restrictives que estaran en vigor des del dilluns 21 de desembre fins al dilluns 11 de gener.

Restriccions de reunió

Es podran reunir un màxim de sis persones, amb l’excepció de Nadal, Sant Esteve, Cap d’any i Reis. En aquestes dates es podran reunir fins a deu persones, d’un màxim de dues bombolles. Toc de queda es manté de 22 a 6 tots els dies, a excepció de les nits de Nadal i Cap d’Any (01.00) i Reis (23.00).



Restriccions de mobilitat

Es limita la mobilitat a l’àmbit comarcal, amb l’excepció dels desplaçament per a visitar familiars i els desplaçaments de bombolles de convivència per anar a la segona residència o a una destinació fixa com un hotel o una casa rural.

Encara sobre la mobilitat, el govern ha explicat que l’Alt Urgell i Andorra seran com una sola comarca.

Restriccions a la restauració

A partir de dilluns, bars i restaurants només podran obrir de 7.30 a 9.30 del matí i de 13.00 a 15.30 de la tarda.

Els establiments que fan menjar per emportar-se també podran obrir de 19.00 a 22.00, i fins a les 23.00 per fer repartiment a domicili.

Pel que fa als espais, bars i restaurants poden obrir a l’interior, amb un 30% de l’aforament, i les terrasses. A les taules hi poden seure fins a 4 persones, ampliables a 6 si són bombolla de convivència.

L’excepció, per a la restauració, són els centres comercials, on els bars i restaurants han de tancar per evitar que es concentri vida social en aquests establiments.

Restriccions al comerç

També han de tancar els gimnasos que hi ha als centres comercials. La resta de comerços dels centres comercials poden continuar obrint com fins ara.

Restriccions a l’esport

També podran continuar obrint com fins ara els establiments esportius: els que són a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50%; i els que són interiors amb un aforament màxim del 30% i amb cita prèvia. El canvi és que, tret de les activitats aquàtiques, les activitats físiques que no es puguin fer portant mascareta només es podran fer a l’exterior.