Sala i Martín anima a la Nit UEA a adaptar-se per sortir de la crisi Covid-19

El professor Xavier Sala i Martín va ser el principal protagonista de la Nit Empresarial de la UEA, que es va fer dijous a la nit en format virtual. En l’edició d’enguany no es van lliurar els PremisUEA perquè es volia posar de relleu un reconeixement i agraïment a totes les empreses de la comarca. Més de 340 representants d’empreses van seguir en format virtual l’acte, que comptava també amb un “sopar a casa” que va ser lliurat prèviament als assistents.

El president de la UEA, Joan Domènech, va fer en el seu discurs un especial reconeixement “a totes les persones de la comarca que han estat al capdavant de la pandèmia pel que fa a la seva gestió sanitària”, i al mateix temps va fer un repàs a les conseqüències econòmiques i empresarials que han tingut lloc per la pandèmia. Ambtot, de tot aquests elements negatius “en sorgeix la resiliència, perquè som una comarca treballadora i això s’ha vist durant la pandèmia”.

L’alcalde d’Igualada Marc Castells va fer una clara aposta “per l’Eix Transversal Ferroviari” i destacava “que aquest 2021 serà un any important per a la ciutat d’Igualada i per la comarca, especialment, per l’embranzida universitària”, i va fer referència a la imminent arribada del 5G a la ciutat, ja que “l’aposta pel futur és també l’aposta per la connectivitat.

Finalment, Sala i Martín, en una llarga ponència, va explicar que “estem vivint un gran xoc que ha afectat a la nostra economia. És comparable a la caiguda d’un enorme meteorit fa centenars de milers d’anys… I com aleshores, qui s’adapti podrà sobreviure i qui no, acabarà extingit”. Per a l’economista “el coronavirus ens ha agafat per sorpresa, tot i que hi havia gent que feia temps que ho deia, Bill Gates i altres. I no n’aprendrem res….”. Molt crític amb els polítics i els governs, especialment l’espanyol, l’economista va afegir que “hi ha molts altres problemes que maten molt més que el coronavirus i no hi haurà aquest esforç”, citant la sida, malària, tuberculosi… “No s’incentivarà a empreses i a països per fer això. Per què? Són problemes que afecten als pobres”.

Sala i Martín va afegir que “hem après que quan els governs s’ho han proposat, les barreres s’han aprimat i han pres decisions ràpides. En aquests moments s’estan morint 3.600 persones cada dia, i no ens podem permetre endarrerir decisions i apovacions per burocràcia”, i va concloure que l’Anoia és un territori “excel.lent” per a poder aprofitar-se del futur immediat, com a espai d’oportunitats, però davant la crisi de la pandèmia “només hi ha un camí, el mateix que quan parlava del meteorit: adaptar-se per sobreviure”.