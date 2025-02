Eco Lean, la millora contínua com a clau per a la competitivitat empresarial

En un entorn empresarial cada cop més competitiu, la millora contínua s’ha convertit en un element clau per garantir l’eficiència i la sostenibilitat de les empreses. Eco Lean ofereix un enfocament diferenciat basat en la personalització, la formació i l’acompanyament, assegurant que cada empresa pugui adaptar i implementar estratègies eficaces per optimitzar els seus processos.

Parlem amb Albert Ruiz, responsable d’Eco Lean, una empresa que acompanya les organitzacions en la seva millora contínua mitjançant solucions personalitzades. Descobrim com treballen estretament amb els equips, com mesuren l’impacte dels seus projectes i què els diferencia en el mercat. Una conversa imprescindible per entendre el valor d’una consultoria que posa les persones al centre i aposta per una transformació sostenible a llarg termini.

Què va inspirar la creació d’Eco Lean i quin buit en el mercat volien obrir?

La inspiració va sorgir de la meva experiència en la gestió operativa i l’excel·lència operacional, combinada amb el desig de construir una realitat en la qual estar més present per als meus fills. Vaig detectar que aquelles tècniques de gestió que acostumen a utilitzar grans empreses, a moltes PIMES els podrien ser de molta utilitat per traduir la seva estratègia en accions concretes de manera organitzada, i poder-la materialitzar tot potenciant la seva productivitat. Eco Lean vol ajudar les organitzacions a aconseguir allò que desitgen, generant una cultura de millora continua que permeti assolir qualsevol dels seus objectius de manera autònoma en el llarg termini.

Com descriuria l’evolució de l’empresa de la seva fundació fins avui?

Començo a crear aquest projecte el gener de 2024, superposant-ho amb l’activitat docent fins al juny del mateix any i amb dedicació exclusiva des d’aleshores. Tot i la joventut del projecte, aquesta dedicació exclusiva de la segona meitat del passat any m’ha permès agafar impuls. Durant 2024 vaig col·laborar amb tres clients i actualment continuo fent-ho amb dos d’ells de manera recurrent. Aquest 2025 segur que serà un any de creixement, sobretot en el servei de diagnòstic inicial, tot i que tinc molt clar que la qualitat del meu servei és molt més prioritària que el volum.

Quins són els valors clau que defineixen Eco Lean?

Els meus valors són el respecte, l’aprenentatge, l’eficiència i l’autonomia. Crec que la millora contínua de l’eficiència és la millor manera d’impactar en l’ecologia i l’economia, dues de les principals formes en què una persona pot impactar positivament al planeta. Per això, difonc la filosofia Lean per ajudar les empreses a generar aquest doble impacte positiu de manera autònoma.

Quin és l’objectiu públic i com adapteu els vostres serveis a les vostres necessitats específiques?

El meu objectiu principal són les PIMES de la Catalunya central que necessiten professionalitzar la seva gestió derivada del creixement del negoci, optimitzar processos i recursos per millorar la productivitat, o gestionar la seva estratègia i les seves operacions davant el canvi de manera sostinguda. El meu servei és totalment adaptat a les necessitats de cada empresa, ja que l’inici de la relació es basa en la realització d’un diagnòstic amb el qual es genera un pla d’acció, específic per a cada cas, que mostra les diferents oportunitats de millora i proposa les accions d’implementació més adients.



Com resumiria la filosofia Lean per algú que no ho coneix?

El Lean és una filosofia de gestió que busca la perfecció de manera perpètua, amb l’objectiu de crear més valor afegit per als clients (tant interns com externs) amb menys recursos, eliminant malbarataments i centrant-se en el que realment importa. El “Lean” com a terme en aquest context va néixer entre finals dels vuitanta i principis dels noranta amb l’exportació a la cultura occidental del Sistema de Producció Toyota, gràcies als americans que van fer carrera a les plantes de la marca japonesa i després van posar el coneixement après a disposició d’empreses americanes. És adaptable a qualsevol classe de negoci, ja que tant la fabricació d’un bé com l’aportació d’un servei es fonamenten en processos i el simple fet de disposar d’un procés ens dona l’oportunitat de millorar-lo.

Quines diferències clau hi ha entre la metodologia Lean tradicional i la que implementa Eco Lean?

Amb Eco Lean difonc els principis de la filosofia Lean amb un fort enfocament en l’autonomia a llarg termini per part del client. La sostenibilitat futura de la millora es basa en l’adaptació a les necessitats específiques de cada empresa, respectant el seu context cultural i operatiu, amb l’objectiu de generar-hi un sistema autònom de gestió continua de la millora. No vull crear una dependència del meu suport extern per a la millora, vull ajudar les empreses a començar a fer girar la seva roda de la millora i ensenyar-los a com fer-la girar de manera permanent.

Quins són els errors més comuns que cometen les empreses en intentar aplicar Lean sense suport expert?

L’error més comú és implementar eines Lean de manera aïllada i no treballar la base del sistema en conjunt. Les eines i les petites millores “Kaizen” ajuden a millorar la productivitat de manera puntual i aïllada, però cal molta voluntat i disciplina per a gestionar-les de manera recurrent si no hi ha un sistema que ens hi indueixi. Amb la definició d’un sistema estructurat de millora que impliqui als treballadors (amb formació, una participació activa i reconeixement) i permeti generar les solucions que s’adapten al context de l’empresa, s’aconsegueix generar la cultura i l’entorn que faciliten la recurrència de la millora de manera continuada. Tot i això, sempre serà millor la generació de petites millores aïllades que la inacció.

Podria explicar com Eco Lean aconsegueix reduir el malbaratament i optimitzar els processos sense comprometre la qualitat?

Jo no soc expert en els processos tècnics dels meus clients, però sí que ho soc en l’optimització de processos de gestió i millora, la resolució de problemes i el desplegament de l’estratègia. El meu coneixement el que fa és complementar el coneixement tècnic dels meus clients per a fer-los més capaços de millorar els seus processos i resultats.

Ens podria parlar d’un projecte d’èxit que simbolitzi l’impacte de les vostres solucions?

L’èxit més gran que he pogut experimentar és l’agraïment dels equips implicats un cop finalitzar el projecte. En aquest aspecte, m’agrada molt el canvi de paradigma que esdevé quan, gràcies a un sistema estructurat de gestió i comunicació, els equips poden evidenciar i treballar problemes que sempre els han perseguit. El fet d’utilitzar indicadors, definir responsabilitats i generar l’entorn obert que permet la generació d’accions de manera proactiva per part dels equips genera un creixement dels individus extraordinari a llarg termini.