Música com a reclam per a atraure infants a l’Escola Font de l’Anoia

Coincidint amb la festa de final de curs, el passat dijous 22 de juny, els alumnes de l’Escola Font de l’Anoia de Sant Martí Sesgueioles van presentar una nova cançó creada per ells mateixos, amb l’objectiu de fer una crida als nens i nenes del municipi i rodalies a formar part de l’escola.

La nova cançó va ser creada pels alumnes durant el taller de música organitzat per la productora musical Virgi Borràs, i ha donat com a resultat una peça nascuda per a generar interès a nous estudiants per inscriure’s a l’escola rural i donar a conèixer els beneficis que aquesta ofereix. La producció, a més, compta amb un videoclip on apareixen i actuen els propis alumnes autors de la creació.

Aquesta experiència ha permès als alumnes explorar i expressar la seva creativitat mitjançant la música, desenvolupar les seves habilitats artístiques i fomentar el treball en equip.

Nova Llar d’Infants a Sant Martí Sesgueioles

Amb l’arribada del nou curs 2023/24, l’Escola Font de l’Anoia obrirà una nova línia educativa de llar d’infants (I1 i I2), per a la qual actualment se n’està adequant l’espai. Aquesta iniciativa busca oferir als més petits de la comunitat un entorn educatiu enriquidor, fomentant el creixement personal i les habilitats de cada nen i nena. La gestió es farà entre el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Escola i l’Ajuntament.

La nova Llar d’Infants tindrà com a objectiu principal proporcionar als nens un entorn segur, acollidor i estimulant, que promogui el desenvolupament integral i equilibrat en àrees clau com l’aprenentatge cognitiu, el desenvolupament físic, la comunicació i les habilitats socials. Amb un personal qualificat i dedicat, la Llar d’Infants garanteix una atenció individualitzada i un acompanyament proper per als més petits.

Nou equip directiu amb una nova línia pedagògica

Amb l’arribada del nou equip directiu a l’Escola, s’ha implementat una nova línia pedagògica. El nou projecte d’escola vol donar molt èmfasi a la innovació pedagògica centrada en la creativitat artística, la digitilització, la potenciació de la llengua anglesa i el foment de la inclusió i la convivència entre l’alumnat i la comunitat educativa.

L’objectiu és esdevenir una escola viva centrada en l’infant, oferint-li l’oportunitat d’explorar, dialogar i emocionar-se per ajudar-lo a créixer, a través de projectes, sortides, cura de l’hort, etc.