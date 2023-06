Igualada Som-hi també s’oposa a la proposta inicial de cartipàs municipal

El grup municipal d’Igualada Som-hi ha anunciat que no accepta el cartipàs que ha presentat el govern de Junts que vol portar a votació al Ple d’aquest dijous. Un cop estudiat, la formació ja ha avançat que presentarà diferents esmenes per modificar la proposta en dues línies: reduir els càrrecs de confiança i la despesa de les dedicacions i garantir la presència de tots els partits de l’oposició en diferents òrgans.

La formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta ha explicat que “davant la proposta de 5 càrrecs de confiança que ha fet el govern de Junts, demanem reduir-los. I davant l’augment del cost de les dedicacions dels regidors també demanem reduir-les. Totes dues mesures evitarien un augment de la despesa. Si el govern vol tenir cartipàs, demanem que inclogui aquestes demandes al Ple de demà”. De fet, Igualada Som-hi comenten que “ja hem predicat amb l’exemple i s’ha fet efectiva una reducció a jornada parcial de la retribució que pertoca al Cap de l’oposició”.

Pel que fa als organismes on l’Ajuntament hi té representació, Igualada Som-hi demana a Junts que garanteixi la presència dels grups de l’oposició. D’aquesta manera, l’esmena presentada farà referència a que l’oposició tingui veu i vot a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, a la Mancomunitat per l’Atenció dels Malalts Psíquics, al Consorci Sociosanitari d’Igualada, al Consorci de l’Aeròdrom, a Igualada en Acció i a la Societat Mediambiental d’Igualada. “Tots els organismes són importants per la gestió de diferents polítiques de l’Ajuntament”, comenten, i, en aquest sentit, Igualada Som-hi vol que totes les forces polítiques del consistori hi siguin presents per garantir la màxima representació i transparència.