Montmaneu rep el projecte de millora i rehabilitació de “Ca la Manya”

L’Ajuntament de Montmaneu va rebre un estudi de programació per la millora i la rehabilitació de l’edifici municipal “Ca la Manya”, un habitatge en desús ubicat al carrer Major. L’estudi elaborat per la Diputació de Barcelona, ha servit per analitzar la petició municipal de transformar aquest espai construït l’any 1870 i amb una superfície de 200 metres quadrats, en un habitatge dotacional o en un espai de trobada per a infants i joves.

Aquest suport s’ha elaborat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la Diputació, i recull els avantatges i inconvenients i els costos associats per facilitar la presa de decisió per part del govern municipal en relació amb tirar endavant o no el projecte.