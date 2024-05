La montbuienca Sheila Avilés torna a la competició amb un bronze al Km Vertical de Cercs

L’atleta Sheila Avilés, especialista en curses de muntanya, va tornar a la competició després d’un any i mig sense fer-ho, aconseguint la tercera posició al Km Vertical de Cercs el passat 18 de maig. Una lesió de llarga durada al peu esquerre, de la qual va haver de ser operada el passat 2023, l’havia tingut immersa en un llarg procés de recuperació.

Avilés ha assegurat que “estic contenta per la tercera posició, tot i que venia d’un any i mig sense competició, amb molta incertesa, i va ser dur”. L’atleta montbuienca afirma que “em va costar molt trobar el ritme de competició, les sensacions no em van acompanyar del tot”. Tot i això, Avilés s’ha mostrat satisfeta per haver pogut tornar a posar-se un dorsal després de molt de temps sense fer-ho.

La de Santa Margarida de Montbui ja s’està preparant per les properes curses on espera “seguir agafant ritme de competició, tot i que queda molta feina per endavant”. Avilés va completar el recorregut amb un temps oficial de 53′.