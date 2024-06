Humans: Araceli Cárdenas Pedrosa

ARACELI CÁRDENAS PEDROSA

Visc a Vilanova del Camí des de gairebé tota la meva vida, perquè vaig venir des de Benamejí, un poblet bonic al centre d’Andalusia quan tenia només onze anys.

M’enamoren les persones i les seves històries, compartir experiències i gaudir de moments especials d’aquells que es viuen amb diversió i sorpresa.

Ara fa 38 anys que soc professional de la salut, primer a l’àmbit de la medicina i actualment com a Coach i Formadora.

La meva experiència en el camp de la salut, la col·laboració com a directora de projectes socials en una ONG, dissenyant programes de motivació per a persones en exclusió social i dotze anys com a dona empresària, m’han ensenyat que l’autoconeixement és una eina clau per al desenvolupament de tot ésser humà i la “llavor” de la qual neix el meu projecte “Synthesis”, on acompanyo persones (particulars, autònoms i directius) a aprofundir en el seu autoconeixement per exercir un lideratge efectiu a nivell personal i professional.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

«El govern planteja incorporar l’autoconeixement i la intel·ligència emocional com a assignatura al pla d’estudis d’escoles i instituts»