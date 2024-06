Dijous s’aprova l’avanç del Pla del POUM de Montbui

Dijous 20 de juny l’Ajuntament de Montbui portarà a aprovació en Ple Extraordinari l’Avanç del Pla del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document de planificació sobre el qual es desenvoluparà el municipi durant les pròximes dècades.

Les línies bàsiques d’aquest Avanç de Pla ja s’han presentat en dues sessions tècniques adreçades als càrrecs electes municipals, celebrades a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

La proposta de nou planejament s’ha elaborat per l’empresa Taller d’Arquitectura i Territori SLP d’acord amb les necessitats actuals del municipi, donant resposta a les problemàtiques sostenibilitat social, ambiental i econòmica, que es tradueixen en garantir l’accés a l’habitatge i diversificar l’oferta montbuienca, protegint el territori de projectes extractius, dissenyant mesures de mobilitat sostenible i fent possible que les propostes realitzades siguin viables econòmicament per poder ser una realitat.

Les línies estratègiques d’aquest POUM fan referència a aspectes de territori, mobilitat, teixits urbans i activitat.

Pel que fa a Territori, se’n destaca les mesures per garantir el caràcter actual de les zones rústiques tot fomentant l’habitabilitat i activitat en els habitatges actuals.

La proposta de Mobilitat donarà continuïtat a la Ronda Sud, així com desenvoluparà una variant per al Nucli Antic. També es potenciaran les vies de mobilitat sostenible i pacificada tant entre nuclis de població com dins les trames urbanes.

Pel que fa a la línia estratègica de Teixits Urbans, es preveu regularitzar normativament les tipologies edificatòries actuals. També desenvolupar noves zones de creixement urbanístic fomentant l’habitatge assequible al Nucli Antic i l’habitatge unifamiliar de mitjana i baixa densitat en el Nucli Urbà. Els àmbits de creixement es proposen al Nucli Urbà pels Prats de Can Rafeques, el Camí del Planell i a la zona del Torrent de Can Lledó. Al Nucli Antic entorn del Camí dels Horts, el Camp de la Sort i per la zona oest entorn de la Carretera de Valls. Mentre que no es preveu cap creixement a les zones de la Mallola, Coll del Guix i Saió. I pel que fa a Activitat Econòmica, s’aposta per potenciar els eixos comercials actuals així com flexibilitzar la col·locació d’activitats en els baixos dels habitatges actuals. També es preveuen nous creixements del polígon industrial.

Tot plegat amb l’objectiu de diversificar la clara especialització actual al residencial que té Montbui.

L’aprovació de l’Avanç de Pla tindrà per objectiu impulsar el Planejament Urbà de Montbui, posant sobre la taula una nova alternativa al planejament urbà, que es contraposarà a les normes subsidiàries del 1981 i a la proposta que suposava l’aprovació inicial del POUM realitzada l’any 2019. Vistes les tres alternatives s’incentivarà el debat per perfilar la nova proposta que haurà de conformar el nou planejament urbà de Montbui.

Així, des de l’aprovació de l’Avanç de Pla s’iniciarà un procés de participació ciutadana que té per objectiu contraposar les diferents alternatives, debatre i cercar el màxim grau de consens en la proposta que es portarà a Aprovació Inicial, que ja disposarà de caràcter normatiu. La participació ciutadana preveu difondre i enviar documentació sobre les propostes al llarg de l’estiu, i iniciar les reunions participatives amb veïns i interessats al llarg de la tardor.

El nou POUM ha de ser el document que substitueixi les encara vigents Normes Subsidiàries de Planejament, en vigor des de 1981. L’empresa Taller d’Arquitectura i Territori SLP és l’encarregada de realitzar-lo. Té un cost de 113.740 euros, 40.000 dels quals ja estan subvencionats.