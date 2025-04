El Monbus CB Igualada guanya a l’Espanyol en un partit travat (83-67)

CB Igualada 83-67 SD Espanyol

El Monbus CB Igualada va guanyar al SD Espanyol per 83-67 en el partit corresponent a la jornada 23 de Tercera FEB, disputada a Les Comes, on el CB Igualada va tornar a sumar una victòria després de quatre derrotes consecutives. Partit travat i poc lluït que, tot i el resultat final, els igualadins es van haver de treballar de valent.

Inici de partit amb un ritme força lent per part dels dos equips i amb un resultat escàs de 8-7 disputats els primers 5 minuts. La dinàmica del quart no canviaria, amb intercanvis constants de lideratge al marcador fins a finalitzar els primers 10 minuts amb una diferència mínima de 16-15 per part dels locals.

El segon quart viuria una dinàmica semblant, amb un equip barceloní volent-se escapar al marcador però els igualadiuns responent qualsevol intent visitant. A manca de 2 minuts per acabar el quart i amb 27-30 els de la capital de l’Anoia aconseguirien un parcial favorable de 10-2 que el duria amb la màxima diferència al descans, 37-32.

La segona part començava amb un CB Igualada sumant diferències favorables superiors als 10 punts durant varis minuts, frenant tot intent perico per retallar la diferència de punts. Aquesta dinàmica es veuria al llarg dels 10 minuts fins a tancar el tercer quart amb 9 punts d’avantatge igualadí, 59-50

L’últim quart no veuria afectada la diferència de punts durant els primers 5 minuts, arribant a meitats de quart 68-58, però un bon parcial de l’equip entrenar per Víctor Belenguer acabaria obrint una escletxa de 15 punts ja insalvable pels visitants. Finalment, victòria igualadina per un sòlid 83-67.

Aquest proper dissabte 5 d’abril el CB Igualada visita la vista del CB Roser, equip barceloní que compta amb una victòria més que els igualadins.