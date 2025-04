El CF Igualada masculí suma tres punts a domicili contra el Racing Vallbona

Resultats del Partit

Pirinaica, F.C. vs Igualada, C.F. Primera Catalana Pirinaica, F.C. 0 – 2 Igualada, C.F.

El CF Igualada va tornar a demostrar la seva solidesa i les ganes de lluita per la promoció d’ascens amb una victòria per 0-2 al complicat camp del Racing Vallbona. En un duel marcat per la intensitat des del xiulet inicial, els igualadins van saber patir quan tocava i colpejar en els moments clau, per sumar tres punts que els acosten encara més als llocs de privilegi.

El conjunt local va començar amb molta força, empès per la seva gent i amb una gran ambició ofensiva. Als primers compassos van disposar de dues arribades amb cert perill, però sense encert de cara a porteria. Lluny de descompondre’s, l’Igualada va reaccionar amb personalitat, assentant-se al camp i intentant imposar el seu joc.

Fruit d’aquest domini va arribar el primer gol del matx al minut 28. Una brillant acció col·lectiva va acabar amb un rebuig del porter local que Fran no va perdonar, signant el 0-1 per als blaus. Només quatre minuts més tard, els de l’Anoia van tornar a colpejar: Lobato va liderar un contraatac letal, va manejar els temps a la perfecció i va cedir la pilota a Chirri Monje, que va definir amb classe per ampliar l’avantatge abans del descans.

A la segona meitat, l’Igualada va saber gestionar el resultat amb intel·ligència. Encara més quan el Racing Vallbona es va quedar amb nou homes després d’una dura acció que va ser sancionada amb dues expulsions. Els visitants no es van precipitar, van defensar amb ordre i ofici, i van evitar qualsevol indici de reacció per part del rival.

Amb aquest triomf, el CF Igualada es posiciona en la lluita directa per la segona plaça del campionat. El proper repte serà aquest diumenge a les 17h, quan rebin el Singuerlín en un duel clau pels llocs de promoció d’ascens.