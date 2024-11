La metgessa de família Pilar González, guardonada amb el Premi a l’Excel·lència Professional

Pilar González Zambrano, de l’Equip d’Atenció Primària Santa Margarida de Montbui, ha rebut el Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) per la seva trajectòria professional com a metgessa d’atenció primària. El guardó també ha estat entregat a més d’una vintena de professionals o equips de l’Institut Català de la Salut (ICS) durant una celebració a l’Auditori L’illa de Barcelona aquest dilluns, 25 de novembre.

El COMB entrega els premis en reconeixement de trajectòries professionals basades en el compromís, l’honestedat, l’altruisme, la integritat i l’excel·lència.

La metgessa de família Pilar González fa 15 anys que exerceix la professió al CAP Santa Margarida de Montbui, a l’Anoia, on també és tutora de residents. “Estic orgullosa del meu esforç diari tot i les adversitats, de la motivació per acompanyar els residents i d’ajudar els pacients de forma holística amb empatia i compassió. Estic agraïda als meus companys per haver-me fet visible, donant importància a les meves habilitats i valors professionals, que són els necessaris per ser un bon metge de família. Ni la bata, ni el currículum ni la nota del MIR ens fa millors metges”, subratlla la professional.

Aquests guardons reconeixen cada any la trajectòria de 51 professionals de diferents àmbits assistencials. També premien quatre equips professionals que han destacat per la seva tasca i treball en equip.

Els guardons es concedeixen anualment des de 2004 a criteri dels jurats constituïts per professionals de medicina de reconegut prestigi i, per això, són el reconeixement de la professió mèdica a professionals i equips assistencials que han destacat per una trajectòria exemplar de qualitat i per l’enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic.