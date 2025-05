L’Igualada Rigat guanya al Vilafranca, certifica el quart lloc per als play-offs i tornarà a la Champions

Resultats del Partit

Igualada Rigat HC vs Digittecnic CPV Capital del Vi OK Lliga Masculina Igualada Rigat HC 6 – 3 Digittecnic CPV Capital del Vi

L‘Igualada Rigat va tancar la lliga regular amb una nova victòria a Les Comes, golejant el Digittecnic Vilafranca Capital del Vi per 6-3, i certifica la quarta posició final a l’OKLiga. Els de Marc Muntané no només es classifiquen per al play-off pel títol com a caps de sèrie amb el factor pista a favor, sinó que també aconsegueixen de retruc el bitllet per disputar la pròxima edició de la WSE Champions League, una fita que feia més d’una dècada que no s’assolia: tot i que l’Igualada ha disputat fases preliminars de la Champions League.

Amb un inici fulgurant, l’equip va posar terra pel mig ben aviat. Miguel Cañadillas, molt inspirat, va signar un doblet en menys de dos minuts: primer amb una gran acció individual superant tota la defensa del Vilafranca i definint a l’escaire, i després culminant una entrada lateral amb una subtil definició que va colar-se a la porteria de Xus Fernández.La superioritat igualadina es va mantenir al joc, però no va ser fins poc abans d’arribar al descans quan Joan Ruano va culminar una contra fantàstica per establir el 3-0 a l’electrònic. A la represa, els penedesencs amb ex-arlequinats com Xus Fernández, Marc Palau i Bernat Yeste van reaccionar gràcies a dos gols consecutius amb xuts de pala d’Arnau Ribas, que van permetre al conjunt visitant escurçar distàncies i posar emoció amb el 3-2.

La resposta arlequinada, però, no va trigar. Només mig minut després, Joan Ruano va tornar a marcar, amb una nova acció a la contra que va culminar amb una subtil rematada al primer pal per fer pujar el 4 2. I a les acaballes del matx, Marc Carol i Marc Rouzé van sentenciar en tan sols 25 segons amb dues grans definicions davant la porteria vilafranquina: el primer, amb un ganxo alt; el segon, amb un de baix. El Digittecnic Vilafranca encara tindria temps de marcar el 6-3 definitiu de penal, obra del capità Joan Vázquez.

Amb aquest triomf, l’Igualada Rigat tanca una gran fase regular com a quart classificat que els enfrontarà al Parlem Calafell als quarts de final del play-off, en una sèrie al millor de tres partits. Els igualadins tindran el factor pista a favor i arriben amb un balanç excel·lent: quatre victòries en quatre partits aquesta temporada davant el conjunt calafellenc. El primer partit de la sèrie serà el cap de setmana del 17 i 18 de maig a Les Comes, amb horari encara per definir.