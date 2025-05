Estàs a favor de que BBVA adquireixi les accions del Banc Sabadell?

El maig de 2024 el BBVA va llençar una OPA hostil per absorbir el Banc Sabadell; és a dir, una oferta als accionistes del banc català per comprar-los les accions sense el vistiplau de la direcció del Sabadell. Després de les reaccions per part dels diferents sectors polítics, els sindicats, les patronals empresarials i diferents sectors socials, alguns més a favor i d’altres més en contra de l’Oferta Pública d’Adquisició, avui dimarts 6 de maig comença la “consulta pública” anunciada pel govern espanyol.

En aquesta consulta pública, ciutadans, associacions i organitzacions podran donar la seva opinió en relació amb l’OPA hostil, per tal que el ministeri d’Economia del Govern Espanyol pugui decidir si eleva la decisió l’Oferta al Consell de Ministres o no. En cas que arribi a la taula del Consell de Ministres, aquest té un mes per decidir si accepta el dictamen executat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors o si el modifica amb més compromisos.

Per això aquesta setmana et preguntem…