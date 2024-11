El restaurant Garden Pizza, ascendeix al 34è lloc entre les millors cadenes de pizza artesanal, i és l’únic amb el premi “Green Oven”

En la gala 50 Top World Pizza Chain Awards, celebrada el 27 de novembre de 2024 a Londres, Garden Pizza ha estat reconeguda novament per segon any consecutiu entre les 50 millors cadenes de pizza artesanal del món (en la posició 34), segons la prestigiosa guia 50 Top Pizza. A més, la cadena ha rebut el premi Green Oven 2024, un premi únic destacant el seu lideratge en sostenibilitat i innovació ecològica dins del sector gastronòmic.

Del Vallès al món: una evolució natural i sostenible

Fundada el 2018 als peus del Parc Natural de Collserola, Garden Pizza és molt més que una pizzeria. Sota la direcció de Nacho Núñez, Martín Marchese, Carlos Rocamora i Dolors Homs, la cadena ha desenvolupat una filosofia que connecta natura, gastronomia i sostenibilitat. Amb cinc locals a Catalunya, Garden Pizza s’ha consolidat com un referent en pizza artesanal gràcies a la seva massa 100% natural amb 72 hores de fermentació, millorada recentment amb l’ús de la farina Petra, un producte lliure de químics que aporta un sabor i aroma únics i en facilita la digestió.

Aquest 2024, Garden Pizza ha estat reconeguda amb el premi Green Oven per la prestigiosa guia 50 Top Pizza, un guardó que subratlla el seu lideratge en sostenibilitat i impacte positiu. Entre les pràctiques més innovadores destaca la incorporació de farina de bagàs, un subproducte de la indústria cervesera, en l’elaboració de les seves masses.

Aquest residu, que habitualment es desaprofita, es transforma en un ingredient de valor, promovent l’economia circular i reduint el malbaratament de recursos. A més, Garden Pizza cultiva les seves pròpies herbes aromàtiques en un jardí hidropònic al seu local de Sant Cugat i col·labora amb Ficosterra per fertilitzar les plantes de manera sostenible. Aquestes pràctiques reflecteixen el compromís de la cadena amb un futur més responsable i respectuós amb el medi ambient.

“Cada pizza que servim és un petit pas cap a un món més sostenible”, afirma Nacho Núñez. “Estem orgullosos de liderar aquests canvis en la indústria alimentària i contribuir a un impacte positiu, tant per als nostres clients com per al planeta.” L’expansió i l’oferta gastronòmica de Garden Pizza A més del seu compromís mediambiental, Garden Pizza segueix apostant per democratitzar la pizza artesanal, expandint-se en zones menys urbanes per fer-la més accessible.

Actualment compten amb quatre locals al Vallès, un a Igualada i la pròxima obertura serà a l’Hospitalet de Llobregat. Amb un enfocament en la millora de l’experiència del client, han implementat sistemes com l’order&pay, que facilita un servei àgil i personalitzat. També han llançat el programa de fidelització Garden Club, que ofereix promocions exclusives i premis als clients.

Garden Pizza destaca també per la seva aposta per la inclusivitat. És la cadena de pizza artesanal amb més opcions veganes (vuit, de moment), amb una visió que va més enllà d’oferir una alternativa, donant-li el mateix pes que a la resta del menú, amb receptes cuidades al detall. També disposen d’una massa amb cereals lliures de gluten, i tots els locals són dog-friendly.

A banda de les pizzes, Garden Pizza ofereix una carta d’entrants elaborats artesanalment, utilitzant productes DOP i una selecció curosa d’ingredients locals d’alta qualitat i origen natural. Un exemple d’aquesta filosofia és la seva sobrassada vegana, feta in-house. “La nostra aposta per una pizza excepcional no és només tècnica, sinó un compromís amb l’autenticitat, la originalitat i els productes de la nostra terra,” afirma Martín Marchese. Finalment, l’oferta de postres i begudes també destaca per la seva qualitat. Les sodes Caravelle, naturals i baixes en sucres, i els gelats artesanals de Sandro Desii completen una proposta gastronòmica única.

Un referent internacional

Aquest reconeixement internacional reafirma la posició de Garden Pizza com un referent no només a Catalunya, sinó a nivell mundial. Des dels seus inicis, la cadena ha estat un espai on tradició i natura conviuen amb una perspectiva moderna i innovadora, oferint als clients una experiència que transcendeix el concepte convencional de pizzeria.

“Ser novament entre les millors cadenes del món és un honor i un testimoni de l’esforç de tot el nostre equip”, conclou Marchese. “Continuarem aprenent i millorant cada aspecte de Garden Pizza per oferir no només un restaurant, sinó una celebració de la natura, el compartir i l’autenticitat.”

A més de ser reconeguda com una de les 50 millors cadenes de pizza artesanal del món i d’haver rebut el premi Green Oven, Garden Pizza segueix liderant el camí cap a una gastronomia més responsable, inclusiva i accessible. Amb una perspectiva innovadora, fidel a la natura i a la qualitat artesanal, és una cadena que segueix creant una experiència completa i autèntica que connecta amb els sentits i l’entorn.