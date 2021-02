L’últim cap de setmana de febrer, “Fora estocs” a Montbui

L’últim cap de setmana de febrer, les botigues i establiments de Montbui es preparen per oferir els seus últims estocs de la temporada, amb descomptes, ofertes i promocions molt interessants.

El Fora Estocs és un esdeveniment que ja s’havia fet a Montbui en el passat, sempre en acabar la temporada d’hivern, per posar a la venda articles i productes a preus molt atractius, amb l’objectiu de donar sortida a productes i serveis que es volen acabar.

És un esdeveniment que s’havia portat a terme al carrer i aquest any, l’hem volgut recuperar i adaptar-lo a la situació actual. Les botigues i establiments que hi participen, prepararan les seves botigues amb les ofertes i promocions a dintre del propi establiment, amb totes les mesures de seguretat i higiene, per acollir als clients i clientes, que hauran de prendre les mesures que la pròpia botiga o establiment tingui.

En aquesta edició, els consumidors i consumidores, podran trobar un ampli ventall de productes en promoció, des de material escolar vintage a preus super econòmics de la Llibreria Soteras, articles tèxtils o de regal de l’Outlet Store Montbui de 1€ fins a 10€, jaquetes, jerseis, l’estoc d’hivern i roba de marca i/o d’esport amb promocions increïbles de les botigues: Confecciones Marifé, GV, Gonzalo, Bazar Rosa i Esports Garcia. Lifting capilar a perruqueria Alnoi i productes d’estètica de la marca Montibello a la Montse Balada, a més de descomptes en servei de perruqueria canina i aquariofilia de Mascocenter, ulleres de Sol a un 30% de descompte a Valls Òptics i promocions en rellotges i regal de polseres a Llucià Joiers.

Com sempre l’objectiu de la UEM en realitzar aquests tipus d’activitats, és dinamitzar el comerç local i incentivar la compra. A més de generar ambient i sensació de germanor i cohesió entre els comerços de Montbui, dintre de les possibilitats que ens dóna el moment actual. L’esdeveniment que és atractiu per altres poblacions del voltant, també ajuda a atraure persones a Montbui i intervé en l’economia local, de la vila. Per tant, amb aquesta classe d’accions, tothom i surt guanyant.

Serà un cap de setmana, que valdrà molt la pena aprofitar per fer compres ja els últims dies de les rebaixes. Tothom qui es vulgui apropar l’últim cap de setmana de febrer, està invitat!

Per a més informació sobre les ofertes i promocions, podeu consultar el web de la UEM www.uemmontbui.com.