L’Observatori Pujalt segueix l’impacte de la nau DART contra un asteriode

La matinada del dimarts 27 de setembre la nau DART de la NASA va impactar amb l’asteroide Dimorphos de 160m de diàmetre. Tot plegat, en el primer experiment dins del projecte de defensa planetària per mirar de desviar un asteroide per part dels humans.

L’asteroide es trobava a més de 10 milions de quilòmetres de distància en el moment de l’impacte i per tan la nau va fer tot el tram final fins a impactar de forma totalment autònoma. L’asteroide Dimorphos és satèl·lit d’un altre asteroide que és Didymos d’uns 840m de diàmetre.

Des del Parc Astronòmic de l’Observatori de Pujalt, amb col·laboració amb l’IEEC, CSIC i NASA, es va fer el seguiment d’aquest fenomen i es va poder capturar imatges dels moments posteriors a l’impacte gràcies al telescopi TGS de 20”. Aquestes imatges han estat compartides amb l’investigador Josep Maria Trigo de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, IEEC, que a la vegada forma part de l’equip del projecte DART de la NASA.

Tota aquesta informació, i posteriors captures en properes nits, serviran per anar confirmant com és el canvi de dinàmica que els humans hem produït en aquest parell d’asteroides. Tot plegat ajudarà a tenir més informació a l’hora de planificar en un futur a anys vista com podrem desviar asteroides que puguin ser un perill per la vida a la Terra.

Ara per ara, es pot considerar un èxit la missió donat que va arribar al seu destí la nau DART. A més ja hi ha els primers indicis de que Didymos, l’asteroide principal, s’ha desviat lleugerament. Ara falta esperar uns dies més per confirmar si la desviació ha sigut l’esperada o no. La ciència avança a partir de l’experimentació i amb aquest experiment tindrem més informació per saber com poder desviar els asteroides perillosos en un futur.