L’obesitat, el tabaquisme i l’índex socioeconòmic com a factors de risc de contreure COVID-19

Un estudi realitzat a Vilanova del Camí i liderat per l’ICS Catalunya Central ha permès determinar l’obesitat, el tabaquisme i l’índex socioeconòmic baix de la població com a factors de risc a l’hora de contagiar-se de COVID-19. L’estudi analitza l’impacte del primer pic de la pandèmia a través de la detecció d’anticossos contra el SARS-CoV-2. S’emmarca en el projecte europeu Certify.Health, que tenia com a objectiu la validació d’aquesta aplicació per a l’enviament de resultats de proves serològiques contra la COVID-19 al telèfon mòbil.

El treball s’ha publicat a la prestigiosa revista Scientific Reports amb el títol “Prevalença d´anticossos contra el SARS-CoV-2 i factors de risc associats a l’epicentre de la pandèmia a Catalunya”. L’estudi ha anat a càrrec de Maria José Garcia, directora de l’Equip d’Atenció Primària Vilanova del Camí; de Sandra Moreno, adjunta a la Direcció del centre; de Maria Homs i Queralt Miró, tècniques de Salut; d’Ainhoa Soler, infermera d’atenció primària, i de Mireia Gallego, tècnica en cures auxiliars d’infermeria.

Els resultats mostren que un 9,6% de les persones testades (2.140 usuaris/àries) els mesos d’octubre i desembre de 2021 tenien anticossos contra la COVID-19, un percentatge més elevat que el 7% de la Regió de Barcelona en aquell moment. Les responsables de l’estudi destaquen que no s’han pogut tenir en compte les dades de mortalitat en el municipi en el primer pic de la pandèmia i que, per tant, la seroprevalença real podria ser molt més elevada.

Per a la realització de l’estudi, fa un any que es va convidar la població de Vilanova del Camí a participar en un sondeig per conèixer la detecció d’anticossos contra el SARS-CoV-2 i determinar factors de risc associats a una seroprevalença positiva. Per a l’estudi s’han analitzat dades demogràfiques, clíniques i els resultats dels tests de 2.140 usuaris, de forma anònima.

Com a factors de risc, s’ha detectat un augment d’anticossos en el grup de persones de més de 60 anys, fet que confirmaria l’alt impacte de la primera onada en persones de més edat. En la població analitzada també s’ha detectat que l’obesitat i el tabaquisme, importants problemes de salut pública, són factors de risc per presentar anticossos. A més, segons dades de l’estudi, la població de Vilanova del Camí té un índex socioeconòmic baix, fet considerat també un factor de risc perquè provoca més problemes per realitzar els aïllaments domiciliaris i les quarantenes en els contactes estrets.

Segons les investigadores de l’estudi, “és possible que mai arribem a saber l’impacte real de la primera onada, degut a la falta de proves diagnòstiques, a l’elevada mortalitat i al fet que els anticossos es degraden amb el temps”. Tanmateix, aquest estudi demostra l’elevada seroprevalença d’anticossos contra el SARS-CoV-2 a Vilanova del Camí. També han participat en la recerca: l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS), l’Hospital Clínic, l’Ajuntament de Vilanova del Camí, les tres farmàcies comunitàries, altres professionals sanitaris i la població del municipi.