El Consell Comarcal de l’Anoia ha enllestit la redacció de Pla de Sostenibilitat Turística ‘Anoia, territori E-bike’, que s’ha presentat a la convocatòria extraordinària 2022 de projectes estratègics de la Secretaria d’Estat de Turisme i que promou un nou model de desenvolupament turístic que vol convertir la comarca en una destinació de cicloturisme, referent a Catalunya i especialitzada en la modalitat de la bicicleta elèctrica.

L’Anoia té suficient potencial per estructurar una oferta turística vinculada al cicloturisme cultural, que permeti descobrir la zona de manera tranquil·la i pausada. En aquest sentit, la xarxa de senders existents, els recursos turístics naturals i culturals, l’aposta de les empreses locals i l’oportunitat que suposa aquest mercat en constant creixement, generen un escenari òptim per al desenvolupament d’una oferta innovadora i molt especialitzada al voltant de la bicicleta elèctrica. En aquest context, el pla aposta per l’e-bike com a producte amb gran capacitat transformadora, que ha de permetre especialitzar i estructurar l’oferta al voltant del cicloturisme cultural, aconseguint així donar un notable salt qualitatiu a nivell de competitivitat, atractiu i sostenibilitat de la destinació.

El conseller comarcal de Turisme, Dani Gutiérrez, destaca que l’objectiu del projecte és “convertir l’Anoia en la tercera destinació cicloturística de Catalunya; el model turístic actual es basa en una oferta estandarditzada de turisme rural i d’escapada vinculada als recursos culturals i naturals, on la principal debilitat és el baix nivell d’especialització de la nostra oferta turística i la manca d’experiències icòniques i memorables, que siguin atractives i generadores de fluxos turístics per si mateixes”. L’enfoc cap l’activitat cap al turisme sostenible i regeneratiu a l’entorn de la bicicleta i la bicicleta elèctrica “serà fonamental per millorar la nostra imatge turística, generar notorietat al mercat i accedir a una demanda que aporti valor a la destinació, amb una oferta diferenciada i atractiva”.

Aquest ‘Territori e-bike’, doncs, ha de convertir-se en el principal element de diferenciació de l’Anoia com a destinació, a través d’una xarxa de infraestructures turístiques i de mobilitat sostenible amb bicicleta, orientades a diferents segments i modalitats d’e-bike que vulguin descobrir el territori i el seu patrimoni cultural i natural de forma pausada, sostenible i respectuosa amb l’entorn.

Les actuacions principals establertes en aquest pla s’emmarquen en quatre grans blocs. Pel que fa a la Transició Verda es planteja, per exemple, la creació d’un centre e-bike intermodal que uneixi transport públic i bicicletes, a banda d’actuacions per a una gestió eficient dels espais forestals i naturals al voltant de la xarxa d’infraestructures ciclables. Pel que fa a l’Eficiència Energètica es projecten adequacions de la infraestructura ciclista i rutes no motoritzades per a una mobilitat turística lenta i sostenible amb e-bike, un pla de mobilitat sostenible útil per a població local i visitants, una especial atenció a la consolidació d’una àmplia xarxa de vies que complementin el projecte de la Via Blava de l’Anoia de la Diputació de Barcelona i també la creació d’equipaments de servei al cicloturista en punts estratègics de la xarxa.

En l’àmbit de la Transició Digital es desenvoluparà un pla de senyalització turística intel·ligent de la xarxa de senders e-bike, s’impulsaran experiències turístiques immersives per al cicloturista amb component digital innovador i es crearan un portal web, materials divulgatius digitals i itineraris culturals amb bicicleta que resultin atractius per diferents segments de públic.

Finalment, pel que fa a l’Increment de la Competitivitat, es preveu adaptar a l’e-bike la ruta icònica ‘Anoia, Terra de Castells’, dissenyar rutes cicloturistes segmentades per públic i modalitat d’e-bike, i desenvolupar un pla de formació i un procés de creació de productes

orientats a la demanda i diferents modalitats de bicicleta per descobrir el territori, entre d’altres.

En conjunt, els fons sol·licitats al Govern d’Espanya per aquest projecte ascendeixen pràcticament a 1’8 milions d’euros. El Consell Comarcal de l’Anoia també ha rebut el suport

tècnic i econòmic de Diputació de Barcelona en la redacció i presentació d’aquest projecte i, en cas d’obtenir el finançament, l’aportació de l’Estat en turisme a la comarca podria ascendir a 6’3 milions d’euros, comptant també els 4’5 milions ja atorgats precisament a la Diputació pel projecte Via Blava de l’Anoia.