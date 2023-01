L’Igualada Rigat tanca la primera volta amb un empat a Calafell

CP CALAFELL 3

IGUALADA HC RIGAT 3

L’Igualada HC Rigat s’ha tornat a reivindicar en una pista de les més complicades de l’OK Lliga com és el renovat Joan Ortoll. En un pavelló ple a vessar, amb una nodrida presència igualadina gràcies a l’autocar muntat pel club arlequinat, els dos equips van protagonitzar un partit d’alta intensitat i molt hoquei. Hi va haver domini altern i molt treball dels “rigats” per recuperar el 2 a 0 amb que es van avançar els locals. A la fi, un gol de Llenas a falta de 2 minuts i mig va premiar l’esforç arlequinat amb un punt d’or.

La primera meitat va acabar amb un únic gol d’Escala en un tir creuat. A la segona, Casas va ampliar la diferència aprofitant una bola morta després d’una aturada de Guillem Torrents. Només mig minut després, l’IHC va desaprofitar una FD per expulsió local, però jugant amb superioritat Yeste va reduir distàncies amb un remat per sota les cames. Al minut 17 Riba sí que va marcar la FD per 10 faltes i va empatar el partit.

Però encara faltaven més emocions. Escala va tornar a marca amb una acció protestada pels igualadins perquè entenien que el jugador de Vilanova s’havia emportat la bola amb el peu. Quedaven 7 minuts i l’IHC havia de buscar recompensa al seu bon partit davant d’un rival que es jugava un lloc de cap de sèrie a la copa. Fins que al minut 22 i mig Llenas va fer un dels seus gols clàssics, sortint de darrera la porteria. 3 a 3 final i l’IHC acaba la 1a volta en sisena posició amb 20 punts i classificat per la Copa del Rei.