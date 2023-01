Sisena derrota consecutiva de l’Igualada Femení HCP

CHP BIGUES I RIELLS 4

IGUALADA FEMENÍ HCP 1

Sisena derrota consecutiva per a l’Igualada Femení Grupo Guzman a l’OK Liga Iberdrola. Tot i competir bé a estones i tenir diferents opcions, les jugadores entrenades per Pol Josa a Bigues i Riells (Carles Marín complia el segon partit de sanció) van cedir per 4-1, davant un rival amb molt ofici i que va tenir una elevada efectivitat de cara a porta.

L’equip igualadí va encaixar tres gols de l’Orkla CHP Bigues i Riells en només cinc minuts, ben avançat el primer temps. La jove Gal·la Solé va ser un maldecap per a la defensa igualadina. L’exjugadora del CH Mataró va marcar el primer gol al minut 9. Sense temps per assimilar aquest cop, Carolina Herrera veuria una blava molt rigorosa. La capitana del Bigues i jugadora referent Marta Borràs transformaria en el 2-0 la corresponent directa. I en ple desconcert igualadí novament Gal·la Solé faria el tercer gol d’un Bigues que va tenir una gran efectivitat durant aquests minuts.

A partir d’aquest moment, les igualadines van tenir bones ocasions per reduir distàncies, però la portera del Bigues Helena Saldaña va evitar una i altra vegada que les jugades molt verticals de les visitants acabessin en gol. Amb 3-0 es va arribar al descans.

A la represa les jugadores de l’Igualada Femení Grupo Guzman van continuar arribant amb perill a la porteria d’un Bigues que contemporitzava la situació. Van anar passant els minuts i a quinze de la conclusió Carolina Herrera faria el 3-1 en culminar una gran jugada col·lectiva. Però sense gaire marge per creure en la remuntada la capitana local Marta Borràs faria poc després el definitiu 4-1.

Durant la darrera fase del matx, l’equip igualadí va continuar tenint ocasions claríssimes, amb diversos llençaments al ferro de la porteria vallesana. Laia Navarrete també sortiria a pista en els darrers vuit minuts del partit, aturant un penal a Marta Borrás i evitant que les locals ampliessin el marcador. Després de 50 minuts de gran lluita pels dos conjunts el triomf i molts números per jugar la Copa de la Reina es van quedar a Bigues. L’Igualada Femení Grupo Guzman, en canvi, ha de fer ràpidament un “reset” i treballar per reconduir una situació esportiva que ara mateix és complicada. Les igualadines són, provisionalment, onzenes a la taula amb 9 punts, fregant llocs de descens, i acumulant una dinàmica dolenta de resultats que les ha deixat sense opcions de jugar la Copa de la Reina.

El proper dissabte l’Igualada Femení Grupo Guzman finalitzarà la primera fase l’OK Liga Iberdrola rebent a Les Comes (20.00 hores) la visita del Club Patí Voltregà Stern Motor a la primera oportunitat que tindran les igualadines per aixecar el vol.