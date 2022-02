L’Igualada Rigat planta cara al Liceo però acaba perdent

LICEO 6

IGUALADA HC RIGAT 2

L’IHC va perdre dissabte a Riazor, però deixant molt bones sensacions. L’equip va competir durant 40 minuts i, de fet, els herculins només es van poder escapar en el marcador al final amb 3 gols en 3 minuts. I tot això sense la participació del capità Ton Baliu.

La derrota “dolça” va arribar acompanyada d’una altra mala notícia. L’eliminació arlequinada a Europa, sense jugar. Els de Francesc Fernàndez necessitaven que el Valdagno guanyés al Juventude de Viana a Portugal per jugar-s’ho amb els portuguesos a les Comes. Però va passer tot el contrari. Va ser el Juventude qui es va imposar per 3 a 2 i això va provocar l’eliminació igualadina que ara rebran a Les Comes als portuguesos sense res en joc.

On sí que els “rigats” podien fer alguna cosa a la pista era a Riazor. I la realitat és que ho van fer bé. En la primera meitat va aturar la maquinària ofensiva del Liceo i se’n va anar als vestidors amb un desavantatge mínim de 2 a 1. Es van avançar els locals amb un gol de Torres després d’un passi al segon pal de Grau, al minut 16 i mig. 4 minuts després l’Elagi, que va tornar a fer un recital, li va aturar una FD a l’imparable Adroher. L’equip igualadí va resistir la inferioritat de la blava a Cantero i va ser capaç d’empatar amb un gran contraatac que va acabar amb una assistència de Carol rematada a la xarxa al primer toc per Bernat Yeste. El Liceo va poder tornar a anar-se’n en el marcador amb un penal que Àlex Rodríguez va transformar a falta de 22 segons pel descans.

A la segona meitat el Liceo va pujar un grau més la intensitat. Però els igualadins també. Els corunyesos van marcar molt d’hora (minut 1) mitjançant Dava Torres en una contra, amb un altre passi al segon pal. Però els “rigats” no es van rendir i van tenir bones oportunitats de Riba i Tety Vives fins que Cantero es va muntar un “costa a costa” magnífic que va rubricar amb un tir de cullera a l’escaire. Un gol d’artista. Tres a dos.

L’IHC era dins del partit. Plantant cara a un dels més grans. Que va acabar de treure tota la seva artilleria i va fer 3 gols en 3 minuts. 11.30, Àlex, aprofitant un rebuig de l’Elagi després d’una contra. 12.30, Adroher, en una entrada de Di Benedetto des de la lateral, passi a la frontal pel català que marca … amb molta fortuna i 14.46 Di Benedetto caçant una bola morta i rematant-la rasa.

L’equip però va seguir pedalant i Grau va haver d’aturar tres magnífiques oportunitats de Yeste, Carol i Marimon per certificar que els punts es quedaven a La Corunya.