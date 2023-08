L’Igualada Rigat ja coneix els seus rivals de la prèvia de la Champions

L’IHC RIGAT ja sap els seus rivals en el seu retorn a la Champions 10 anys després. Els arlequinats s’enfrontaran en la primera fase eliminatòria al King’s Lynn anglès, el Thunerstern suís i al Sarzana italià. Els partits es disputaran del 13 al 15 d’octubre en una sola seu i els dos primers passaran a la següent eliminatòria.

Aquest serà el primer cop que l’Igualada s’enfronti al King’s Lynn i al Thunerstern. En canvi els ligurians del Sarzana són vells coneguts. Fins a 5 partits han jugat a Europa els dos equips, sempre a la WSE Cup, amb un resultat de 2 partits guanyats per cada equip i un empat. Els italians han tret millor rendiment d’aquests resultats perquè han obtingut la classificació en dues de les tres eliminatòries.

El precedent més pròxim és la final a 7 d’Andorra. En el que va ser l’últim partit de Càceres a la banqueta l’IHC va perdre per 3-2 (tot i que s’havia avançat amb 2 gols de Ton Baliu. Ipinazar (en 2 ocasions) i Rossi li van donar la volta al marcador. Era un 18 de juny del 2021.

2 anys abans, un 9 de març del 2019 un gol de Rampulla de FD a la pròrroga va forçar l’empat a 3 i va impedir la remuntada arlequinada (Pla (2) i Vives van marcar pels rigats I Borsi, Rossi i el ja esmentar Rampulla pels italians. A l’anada el Sarzana havia guanyat per 5-4 amb un gol de Perroni a falta de 38 segons. Tery (2), Pla i Méndez van fer els 4 gols igualadins. Ipinazar (3) i Perroni (2), els locals.

Per trobar l’única classificació arlequinada hem de recular fins al 2017. L’IHC va imposar-se clarament en els 2 partits. 1-3 a la Liguria (Pla (2) i Méndez. Borsi va fer el gol local. I 6-2 a les Comes amb gols de Bars (2), Tety (2), Nolas i Miquel.

El Sarzana, que tornarà a dirigir una temporada més l’etern Paolo de Rinaldis comença la pretemporada el pròxim 28 d’agost, just una setmana després que l’IHC RIGAT.

El Liceo, primer rival a l’OK Lliga

Els de Marc Muntané també coneixen ja el seu calendari a de l’OK Lliga. Els arlequinats debutaran a Riazor contra el potentíssim Liceo, finalista de l’Ok Lliga d’aquesta temporada.

Després els arlequinats s’estrenaran a Les Comes contra el Caldes. Dos rivals capitals, Lleida fora i Girona casa precediran la visita al campió. L’IHC jugarà al blaugrana el 21 d’octubre.

Després vindran 4 papus (Reus a casa, Voltregà fora, Alcoi altre cop a les Comes i Noia l’Ateneu.

Els rigats afrontaran aleshores les últimes 4 jornades de la 1a volta. Amb una doble jornada com a locals, amb Mataró i Calafell i dos rivals que s’estrenen a l’Ok Lliga. Rivas a Madrid i Sant Just a les Comes just en últim partit de l’any.

Per la seva banda el Simar IHC iniciarà l’aventura del seu retorn a l’ok plata contra l’Alpicat de l’ex-arlequinat Mats Zilken.