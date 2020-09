Paula Iglesias, de l’Institut de Montbui, premi de filosofia Arnau de Vilanova

El passat dijous 17 de setembre es va concedir el XXXIX Premi de Filosofia Arnau de Vilanova a l’alumna de l’Institut Montbui, de Santa Margarida de Montbui, Paula Iglesias Capel.

El jurat va acordar atorgar el primer premi a Paula Iglesias Capel pel seu treball El món de les xarxes socials; treball de recerca que ha realitzat com a alumna de batxillerat de l’Institut Montbui, sota la direcció de la professora Sílvia Pons, i presentat al premi per part del professor de filosofia Jaume Domingo.

El premi consistia en 210 euros per a la guanyadora i una subscripció gratuïta, per un any, a la revista “Valors” per al centre.

L’acte de lliurament dels guardons es va fer a la seu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, a 2/4 de 7 de la tarda, i retransmès per via online, entitat organitzadora del premi, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu i revista “Valors”. Hi van intervenir Jacint Bassó (vicedegà del Col·legi de Llicenciats de Catalunya), Jordi Beltran, Yolanda Navarro i Joan Fernández Castillo (membres del jurat), les tres persones premiades, Paula Iglesias Capel, Nicolás González i Andrea Tamas, i Maria Coll (directora de la revista “Valors”).

El treball guardonat de Paula Iglesias Capel versa sobre el món de les xarxes socials i les addiccions digitals, fent-ne una gran reflexió per tal que la gent s’adoni que la vida real no es troba en un perfil d’Instagram o en una conversa de WhatsApp, sinó en aquelles

persones més properes, que ens envolten, i en els moments que vivim en la vida real, que són, en definitiva, els que ens fan realment feliços. De tot, la Paula n’elabora dos decàlegs per tal de poder posar a la pràctica per educar els alumnes i fills en uns hàbits d’ús responsables i, sobretot, saludables: un, dirigit a l’alumnat, i un altre, als pares i tutors.

El jurat ha destacat que “el treball és el que millor harmonitza el propòsit i la realització, les fonts amb el resultat, una escriptura brillant i la implicació personal”.

Tal com ha fet especial incidència Yolanda Navarro, membre del jurat, “Has exercit una excel·lent tasca filosòfica a l’estil platònic. Has descobert una veritat allunyada de l’aparença i temporalitat, i t’has vist amb el deure de transmetre-ho a la comunitat per un bé comú. […] Paula, has estat exemplar, la teva investigació t’ha fet créixer i veus la necessitat de compartir el motiu de la teva evolució amb la resta, has superat el dolorós i escarpat camí del coneixement, has descobert la veritat, i vols compartir-la

per ajudar la resta a sortir de la caverna. T’has guanyat estar en el primer lloc […]. Gràcies, perquè treballs com el teu atorguen sentit a la vida humana, perquè des de la humilitat més socràtica converteixes el coneixement en una mesura d’optimització vital humana”.