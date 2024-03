«L’èxit no és casualitat, és el resultat d’un esforç constant»

Entrevista a Sònia Mesas Muñoz, propietària de MESTRANS

Soc la Sònia Mesas Muñoz, propietària junt amb el meu germà de MESTRANS ; negoci familiar que va iniciar el meu pare a 1992. Soc mare de dos fills, d’Igualada i una apassionada dels números i de la vida.

Vas haver de superar més dificultats que els homes per arribar al càrrec actual?

Sincerament des del meu punt de vista, no. Sempre he estat molt ben valorada dintre de l’empresa, i en cap cas he sentit cap diferència pel fet de ser dona. Un cop et poses a treballar i a treure feina, aportes idees útils… No és important si ets home o dona, són igual de vàlides.

És més difícil per a una dona compaginar la feina i la vida familiar?

Doncs parlant en el meu cas particular, no. Tot i ser mare de dos fills i dedicar moltes hores a la meva feina, he pogut alternar molt bé tant la vida familiar com la personal, ja que a casa som dos els que “tirem del carro”, i hem educat els nostres fills perquè ells també comencin a empènyer amb força i a col·laborar a casa en tot el que puguin.

La igualtat de gènere és possible?

Estic segura que sí. Tu hi has de creure. Crec que les dones mateixes moltes vegades ens “infravalorem”, i aquí és on veig bàsicament el problema… Però si tu hi creus, no hi ha res que sigui diferent de ningú.

Per feines equivalents, la remuneració és la mateixa entre homes i dones?

En el nostre col·lectiu sí. El transport no té diferències entre homes i dones. Si fas bé la feina ningú mira si ets un home o una dona.

Com exerceix el lideratge en la seva empresa?

Sobretot i davant de tot, sent persona, escoltant als altres i intentant ser empàtica. Això sí, sense oblidar que el vaixell el portes tu, i que l’has de tirar endavant amb totes les teves forces.

Què aporta a la teva empresa que hi siguis tu al capdavant?

Doncs la nostra és una empresa familiar que, junt amb el meu germà, fa ja gairebé vint anys que la portem. Crec que la meva aportació és més femenina, amb una manera de pensar a vegades més calmada que aporta més pau, ja que és cert que a vegades els homes són molt més directes i un pèl més durs a l’hora de prendre una decisió en calent.

Manar equips bàsicament d’homes li porta algun problema?

No, com ja he comentat abans: cap. Sempre m’han escoltat. És cert que a vegades venen enfadats, i la meva feina també és calmar una mica la situació i escoltar, que és el que a vegades més falta en aquesta societat on vivim. A tots, siguis home o dona, ens agrada que ens escoltin.

Cal coordinar equips, encàrrecs, necessitats… Moltes coses alhora… Com s’ho fa?

Sobretot amb ganes, i sabent que el que fas serà una millora per a l’empresa, l’equip i una satisfacció personal d’aconseguir els objectius marcats. 