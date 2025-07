Tornen els problemes a l’ascensor de Fàtima i les escales mecàniques: Igualada Som-hi reclama mesures

El grup municipal del PSC Igualada Som-hi denuncia que les dues infraestructures de mobilitat a peu que té Igualada, l’ascensor de Fàtima-Set Camins i les escales mecàniques del carrer de Sant Magí, acumulen avaries tot i haver estat renovades fa pocs mesos. Per això demana al govern de Junts que “ho solucioni, apreti i sancioni l’empresa Thyssen que en té la concessió i treballi intensament pel seu correcte funcionament, ja que l’única causa són les avaries tècniques i en cap cas l’incivisme”.

El cap de l’oposició Jordi Cuadras afirma que “és intolerable que l’ascensor porti un mes sense funcionar i les escales mecàniques acumulin tantes avaries i fallin contínuament. A més, que això passi en ple estiu i mentre hi ha onades de calor suposa un greuge afegit pels veïns i veïnes que les utilitzen. Diàriament rebem missatges d’usuaris que ens informen de situacions absolutament inadmissibles provocades per les avaries contínues i com l’Ajuntament no els dona cap tipus d’informació”.

Cuadras explica que “des del nostre grup a l’oposició hem fet tot el que estava al nostre abast per garantir el correcte funcionament d’aquestes dues instal·lacions i per això vam negociar, aconseguir i acordar la partida pressupostària per a renovar-les de manera integral. Ens vam arremangar per acordar amb el govern de Junts una solució. El que és indignant és que malgrat la inversió econòmica feta, els problemes tècnics continuïn. Per això demanem al govern de Marc Castells que s’ho agafi com una prioritat i no pari fins que estigui solucionat”.

Fa un mes que l’ascensor de Fàtima-Set Camins no funciona i Cuadras recorda que “és una infraestructura de mobilitat bàsica pel dia a dia de les veïnes i veïns de Fàtima i Set Camins que l’utilitzen per anar a comprar, al metge, al banc o a portar infants a les escoles. No és una infraestructura d’esbarjo, és una infraestructura per al dia a dia de moltíssima gent i absolutament necessària”. El mateix passa amb les escales mecàniques del carrer de Sant Magí que són “l’artèria de connexió entre el nord i el sud d’Igualada utilitzades cada dia per milers de persones”.

El grup socialista reclama ”una Igualada que funcioni” davant “la Igualada de les ocurrències de Junts on el govern prioritza allò que és vistós, com fer i desfer parterres de flors, però mentrestant allò que és important pel dia a dia de milers de veïns i veïnes, com l’ascensor i les escales mecàniques, està sense funcionar”.