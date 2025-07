«L’èxit no és tancar operacions, és millorar la vida dels nostres clients/es»

Flip&Go neix amb la voluntat de fer les coses diferents en el món immobiliari. Més que vendre pisos, volen transformar el sector amb una proposta honesta, propera i centrada en les persones. En Pol Cantero, soci cofundador, ens explica com treballen, què els fa únics i per què el seu objectiu no és tancar operacions, sinó millorar vides.

Com va néixer Flip&Go i què us va motivar a endinsar-vos en el sector immobiliari, especialment en un context tan complicat com l’actual?

— Fa anys que invertim en el sector immobiliari, entre d’altres, però ens hem especialitzat en aquest per les opcions que ofereix i pel fet que ens permet ser creatius invertint.

Vam començar com tothom, comprant per llogar tant tradicional com turístic (el model d’habitacions no ens agrada) i vam acabar descobrint el Flipping Immobiliari o el que és el mateix, comprar-reformar-vendre que és en què ens hem especialitzat.

Vam començar amb pisos individuals i ara hem continuat amb blocs antics per reformar, generant nous habitatges a un mercat tensionat.

Estar dins d’aquest món, vendre alguns dels nostres pisos i veure com funcionava, ja feia dies que donàvem voltes a provar alguna cosa més i ens vam plantejar crear una nova immobiliària, però no qualsevol. Volíem fer les coses diferents i crear un model nou i alhora sumar-hi un servei d’inversió per facilitar l’accés al mercat a tothom qui no té el temps o els coneixements per fer-ho, però sí la voluntat. I aquí estem, amb un projecte engrescador, on estem rebent un feedback de la gent espectacular i on tothom ens anima i ens motiva a continuar creixent.

Què representa exactament el concepte de “flip” i “go” en el vostre projecte?

— Ens diem Flip&Go perquè el nostre inici va ser fent Flips (comprant-reformant-venent). En el nostre projecte “Flip” significa capgirar la manera de fer les coses. El sector immobiliari ha passat per moments molt diferents: des del boom immobiliari del 2000 fins a la gran crisi del 2008. Actualment ens trobem en un altre moment delicat, on l’accés a l’habitatge cada vegada és més difícil i el sector immobiliari està sempre en el punt de mira. Per això, estem creant un model adaptat al moment i les necessitats actuals. I el “Go” significa passar a l’acció. I per això estem aquí.

Us definiu com una “neoimmobiliària”. En què es diferencia Flip&Go d’una immobiliària tradicional?

— No només “venem pisos”. Acompanyem persones. La nostra proposta no és només immobiliària, és estratègica: oferim assessorament financer, interiorisme, arquitectura i negociació. Treballem cada dia i a qualsevol hora, perquè sabem que aquest tipus d’operacions poden suposar nervis i estrès per als clients/es, i per això, som en tot moment al seu costat.

En segon lloc, volem canviar la mirada que té el públic en general cap al món immobiliari. I per fer-ho, cal honestedat i sinceritat. Com que abans de fer qualsevol operació escoltem a la persona, si no creiem que l’operació et convé, t’ho direm.

També perquè oferim diferents serveis adaptats a les necessitats de tothom, que més endavant explicarem. Serveis que estan pensats per satisfer els interessos actuals.

I per acabar, perquè volem que tot això sigui un benefici per als clients que confiïn en el nostre mètode. Per això, oferim la comissió tan ajustada com és possible, un 3%.

Com aconseguiu oferir un servei integral amb una comissió tan ajustada del 3%?

— Aquí hi ha diferents motius. El primer, que vam creure que en el moment actual no ens cal un local físic. Ens hem centrat en la digitalització, el treball en xarxa i l’eficàcia del nostre equip. Per altra banda, entre el difícil accés a l’habitatge per la poca oferta i preus actuals, i algunes comissions abusives que hem vist que existeixen (no a cap immobiliària d’Igualada. Treballem a tot Catalunya), volem ajustar-nos el màxim possible. Preferim guanyar menys per operació, però construir una relació de confiança i repetir amb els clients/es.

Quin paper tenen els professionals com el personal shopper, l’interiorista o l’assessor financer dins del procés de compravenda?

— Tots/es són peces claus per al bon funcionament de cada operació. Algunes d’aquestes funcions les cobrim amb els propis membres del nostre equip i d’altres són persones que no formen part de la nostra empresa, però amb qui hem aconseguit crear sinergies i confiança mútua. Això ens permet poder assessorar de forma integral a cada operació.

Quins són tots els serveis que oferiu?

Immo&Go: venem una propietat amb el nostre mètode: agilitat, transparència i les comissions més baixes del mercat.

House&Go: busquem la teva nova propietat per viure i ens encarreguem de tot fins firmar al notari.

Rent&Go: et trobem un pis per llogar (TIR mínima del 6% de rendibilitat anual i potencial de revalorització de l’immoble). Ens encarreguem de tota la gestió i de trobar inquilins/es. T’entreguem les claus en mà per començar a generar ingressos passius.

Flip&Go (rehabilitació): busquem una oportunitat perquè puguis comprar, reformar i vendre (amb rendibilitats a partir del 20%) i d’aquesta manera, introduir nous habitatges al mercat. Trobem l’oportunitat, negociem per tu… Fins a la firma. Objectiu: capitalitzar-se.

Coinvest&Go: Inverteix amb nosaltres quan fem alguna compra per fer un Flip (rehabilitació). Pots invertir a través de finançar el projecte (aprox. 8-12%) o a través de la plusvàlua que obtinguem.

Ens podríeu posar algun exemple real d’un cas d’èxit?

— Per exemple:

Immo&Go: per a nosaltres l’èxit és acabar una operació i que tothom estigui content, venedor i comprador. Veure que volen repetir amb nosaltres i que la relació continua. I de moment, veiem que és així.

House&Go: uns clients de Dubai han comprat una propietat per viure al voltant de Sitges sense haver vingut ni un sol cop. Tot a través nostre.

Rent&Go: ens van contactar perquè buscaven un pis per invertir (llogar). Vam aconseguir trobar un pis a Manresa amb bona rendibilitat, comprat per 125.000 i valorat en 150.000.

Coinvest&Go: hem comprat un bloc on reformarem 4 pisos sencers. Hem tingut inversors/es que han confiat en nosaltres fins al punt que hem hagut de dir que no i en tenim preparats/ades per a la propera operació. Relació amb el client i valors.

La proximitat i la disponibilitat 24/7 són una aposta valenta. Com ho gestioneu en el dia a dia?

— Estem disponibles 365 dies l’any, les 24 hores? Potser sembla exagerat… però no està allunyat de la realitat. Tenim clients/es que només poden parlar al vespre, o caps de setmana. I nosaltres hi som. Perquè sabem que comprar o vendre un habitatge no és un tràmit, és una decisió vital.

No ens enganyem, fem això com a negoci, evidentment. Però hi ha una altra part que per a nosaltres és clau: és un negoci, però ho vivim com un hobbie. I al final, què millor que poder treballar en una cosa que et motiva i et fa feliç?

Per tant, revisem portals, truquem a notaria, ajustem estratègies, fem visites… Quan calgui. Nosaltres tenim clar que el temps és dels clients/es, i nosaltres treballem perquè no hagin de parar la seva vida. I puguin gaudir d’aquest moment amb tranquil·litat.

Heu comentat que a vegades recomaneu no comprar o no vendre. Això no és habitual en el sector. Per què feu aquesta aposta per la sinceritat?

— El nostre servei comença amb una conversa distesa i seria lògic dir que sempre acaba amb una signatura. Però no és així.

Tant si ets venedor/a, comprador/a o inversor/a, abans de començar escoltem d’on vens, la teva situació actual i què vols aconseguir.

I un cop fet tota aquesta anàlisi, a vegades som nosaltres que els hem hagut de recomanar no vendre, no comprar o no invertir. Explicant-los per què fer això en aquest moment no és el més convenient per a ells/es. Com hem dit, no volem tancar una operació, sinó ajudar de forma sincera. Ajudem a traçar el millor pla estratègic per a cadascú, i a vegades la millor decisió no és vendre, comprar o invertir.

Com definiu l’experiència que voleu que visqui un client que confia en vosaltres?

Confiança, transparència i tranquil·litat. Volem que sàpiguen que estem al seu costat, que ens poden preguntar qualsevol dubte i que les coses es faran bé, al seu ritme i amb el màxim rigor. Posem a la seva disposició tots els nostres recursos per solucionar qualsevol dels imprevistos que a vegades surten.