El nou Campus de la Salut del Passeig Verdaguer d’Igualada, a punt

A partir del 3 d’abril, desprès de Setmana Santa, el Campus Salut d’Igualada ja acollirà als alumnes de la Universitat de Lleida del Grau en Infermeria i el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. L’edifici de 4.245 m2 i capacitat per a 500 alumnes, ubicat al passeig Verdaguer d’Igualada s’omplirà així de vida un cop acabades les obres i els treballs d’adequació i connexió de les diferents aules i espais. El nou campus és un edifici de darrera generació que compta amb 13 aules generals, 3 laboratoris, diverses sales d’estudi, una biblioteca, un gimnàs alhora que està connectat amb el centre de simulació 4DHealth amb una passera per tal que els estudiants també puguin utilitzar aquest equipament especialitzat en simulació hospitalària que fa únics els estudis a la nostra ciutat.

Actualment l’oferta formativa universitària a Igualada ofereix 5 graus, 2 dobles graus i 3 graus que es poden cursar parcialment a la ciutat. L’alcalde Marc Castells, però, ha remarcat que “des de l’Ajuntament i de la mà de la UdL estem en converses constants per ampliar els estudis amb tres nous graus: de medicina, psicologia i dret”.

Portes obertes els 16 i 17 de març

L’Ajuntament d’Igualada vol obrir l’edifici i donar-lo a conèixer a la ciutat abans que s’hi iniciï l’activitat docent. Es tracta d’un edifici que forma part ja del patrimoni de la ciutat, i per tant, és patrimoni de tots els igualadins i igualadines. Per això s’han programat dues jornades de portes obertes el cap de setmana del 16 i 17 de març, on tothom qui ho desitgi podrà visitar el nou equipament a través de visites guiades dissabte i diumenge el matí. Per participar-hi només cal inscriure-s’hi a través del web tiquetsigualada.cat, i triar el grup on es vol fer la visita, entre els grups que s’oferiran a diferents horaris.