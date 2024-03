«Recolzem un sistema agrari que respecta el medi ambient i conserva la fertilitat de la terra»

Entrevista a Marta Méndez, gerent d'Opcinatura

Soc la Marta Méndez , tinc 31 anys i soc veïna d’Igualada. Estic al capdavant d’ Opcinatura , una botiga especialitzada en productes ecològics i complementació creada l’any 2002 pels meus pares. Hi he estat vinculada des que tenia 16 anys quan hi anava a donar un cop de mà als estius.

Graduada en màrqueting i gestió comercial i màster en direcció d’empreses. Actualment, soc la gerent del negoci i crec fermament en l’estil de vida que promovem des d’Opcinatura. Disposem d’un equip amb vocació de servei. Som especialistes a vetllar per la salut dels nostres clients per mitjà de l’alimentació i la complementació.

Vas haver de superar més dificultats que els homes per arribar al càrrec actual?

Al tractar-se d’un negoci familiar, i comptar amb la meva mare al capdavant del negoci no vaig tenir dificultats en aquest sentit. Treballo en un sector en el qual hi ha moltes dones que gestionen els seus negocis.

Què aporta la teva empresa a la ciutat?

Donem l’opció de fer la seva compra habitual amb productes seleccionats d’acord amb els valors de l’ecologia, el benestar animal i la cura del medi ambient. Triant productes provinents de l’agricultura ecològica no només estem escollint salut per al nostre organisme, sinó que a més estem recolzant un sistema agrari que té com a objectiu obtenir aliments de màxima qualitat, respectant el medi ambient i conservant la fertilitat de la terra mitjançant la utilització òptima dels recursos naturals.

Tenim uns valors sense els quals aquest projecte no tindria sentit, creiem en els productes ecològics però no a qualsevol cost, mantenim uns marges justos per a les persones que intervenen en l’elaboració dels productes que venem. La confiança és el principi en què basem la relació amb els nostres col·laboradors. No comprem fruites i verdures que no siguin del nostre territori o de la península. Aquesta mateixa confiança és la que mirem de transmetre al nostre públic, al final creem vincles i fem comunitat amb els nostres clients i productors.

Quina ha sigut l’evolució de la teva empresa i cap a on es dirigeix?

Va néixer fa 22 anys amb la missió de fer accessibles els aliments ecològics i els complements alimentaris. Actualment, aquests productes ja estan a l’abast del consumidor en molts canals. Avui dia, estem posant molt focus en la sostenibilitat i en fer xarxa amb altres botigues que són com nosaltres. Per això hem creat un col·lectiu de botigues independents sota el paraigües “Naturasì”, amb les quals compartim recursos, sinergies, i treballem per ser més fortes.

Volem treballar amb marques i productors amb qui compartim la nostra vocació pel bio. Per això ha estat clau enxarxar-nos amb botigues i productors amb els qui compartim la missió d’arribar a un futur més sostenible i saludable.

Treballar en equip és més senzill quan en el grup hi ha barreja de gèneres, edats i coneixements?

Penso que un grup és més ric quan més diversitat hi ha que no pas quan tothom pensa de la mateixa manera o té uns coneixements semblants. Però en cap cas és més senzill, la presa de decisions esdevé més complexa i les dilata en el temps si el que busques és consens. La part positiva és que aprens molt, sobretot quan el grup està disposat a escoltar i debatre.

Per què és important el Dia Internacional de la dona?

És un dia en el que cal reivindicar els nostres drets així com la igualtat social i laboral. És cert que hi ha hagut un recorregut en els últims anys, però com a societat encara tenim molta feina per fer per tal d’eliminar tota forma de discriminació.