Les aigües de Veciana presenten alts nivells de nitrat, segons un estudi liderat per Greenpeace

Tal com va explicar el TN Migdia del passat 29 d’octubre, un miler de voluntaris i una trentena d’entitats liderades per Greenpeace estan duent a terme un estudi arreu de Catalunya per comprovar els nivells de nitrat en aigües subterrànies; 3Cat posava dimarts l’exemple de Veciana, una de les zones que, malgrat no estar catalogada com a vulnerable, en presenta alts nivells.

En un context de canvi climàtic com el que vivim a escala mundial, les aigües subterrànies esdevenen clau per a abastir les necessitats bàsiques; el problema es presenta quan aquestes estan contaminades de nitrats, sobretot les que es troben a prop d’extensions ramaderes.

Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, la meitat dels aqüífers catalans es trobarien contaminats, essent així un dels territoris amb més percentatge d’aigües subterrànies contaminades d’Europa. Tal com avançava la televisió pública catalana, a Manresa el centre teconlògic de Catalunya “Eurecat”, ha trobat una manera d’augmentar la presència d’organismes que mengen nitrats que podrien ajudar a revertir la preocupant situació en la qual es troba el territori, ja que l’actuació es podria dur a terme sense necessitat d’extreure l’aigua contaminada; el repte és, però, poder aplicar el remei arreu, pel fet que un 40% de la superfície catalana està declarada vulnerable per aquest excés de nitrats.

Al municipi anoienc de Veciana, la Xarxa Ciutadana de Vigilància de Nitrats, formada per més de mil voluntaris i trenta ONG, han treballat sota el paraigua de Greenpeace per poder extreure estudis de la qualitat de l’aigua, els quals han estat força desmotivadors.

L’oceanògraf i membre de l’ONG Adda, Jordi Gispert, explicava a 3Cat que l’estudi que han realitzat a Veciana és fruit de voler analitzar aquelles zones on creuen que l’ACA no hi pot arribar “aquest municipi no està catalogat com una zona vulnerable a la contaminació per nitrats, i aquí ens hem trobat nivells de nitrat per riera molt superiors a 50 mg/litre”. Fernando Fernández, portaveu de Greenpeace Catalunya, afegeix que “d’aquí a 2030 hauríem de baixar la cabana ramadera fins al 50%”. En aquesta zona de l’Anoia, els estudis van trobar 100 mg de nitrat per litre, una xifra molt superior al llindar segur per la salut.