Dimecres torna el Rec.0, celebrant el 15è aniversari

Del 6 al 9 de novembre el barri del Rec d’Igualada tornarà a acollir el festival de pop up stores de marques de moda REC.0, que enguany celebra el seu quinzè aniversari. Va ser precisament el novembre de 2009 quan es va celebrar la primera edició d’aquest festival de moda per reivindicar i posar en valor el patrimoni industrial del barri del Rec, que en aquell moment estava amenaçat per un pla urbanístic que finalment es va tombar.

Durant aquests 15 anys i dues vegades l’any -primavera i tardor- el REC.0 ha transformat el barri igualadí en l’epicentre de la moda, la cultura i la gastronomia del país, i ha aconseguit que la ciutadania en descobrís el seu gran potencial. Al llarg d’aquests 15 anys han passat pel barri del Rec més de 250 marques de primer nivell, internacionals o nacionals, petites marques i dissenyadors emergents que han trobat en el festival una plataforma per donar-se a conèixer i fer les seves vendes especials. Rec.0 s’ha convertit en un festival referent en la venda d’estocs, únic al país, i s’ha consolidat com un canal de venda d’estocs per a moltes marques.

Rec.0 ha aconseguit canviar la mirada al barri del Rec però encara espera un canvi de normativa que permeti al barri evolucionar d’una manera decisiva

A més de ser un gran aparador per a les empreses de moda, els quinze anys de Rec.0 també han estat un revulsiu en l’àmbit cultural i patrimonial. Cada edició el Rec.0 ha anat obrint noves adoberies i nous espais en desús, els ha arranjat i adequat per instal·lar-hi botigues efímeres i això ha servit per mostrar el potencial del barri, encara que fos només durant quatre dies. Quinze anys després, una vintena de velles adoberies del barri que estaven en desús s’han reconvertit en espais amb nous usos, on s’hi han instal·lat emprenedors i empreses vinculades amb el disseny, la música o la tecnologia, com la nau d’acabats de l’Adoberia Vila en bona part convertida ara en un estudi de disseny, l’antiga adoberia Can Bas convertida ara en un hotel i un restaurant, o el Vapor de Baix on s’hi han instal·lat estudis de músics i un espai cultural, entre d’altres. No obstant això, els organitzadors del Rec.0 recorden que és imprescindible que hi hagi un nou plantejament urbanístic amb un canvi d’usos perquè el barri pugui acollir noves activitats, s’ompli de vida i es preservi, així, el patrimoni.

Balanç de 15 anys

El novembre de l’any 2009, en plena crisi econòmica, començava el festival Rec.0 Experimental Stores, una iniciativa totalment innovadora: oferia a grans marques la possibilitat de vendre els seus estocs en un entorn industrial únic i singular: les velles adoberies del Rec d’Igualada. Aquella va ser una edició amb 11 marques i dissenyadors que ocupaven 7 espais.

El propòsit era posar en valor un barri que estava en uns moments crítics, amb una proposta de POUM que deixava un barri arrasat. Amb el Rec.0 es volia mostrar com podria ser aquell barri adober format per un conjunt patrimonial únic. Després d’aquell primer Rec.0 va continuar el Rec.01, Rec.02… fins arribar a avui, l’edició número 27 d’un festival que s’ha convertit en un referent.

Cada edició el Rec.0 ha anat obrint noves adoberies i nous espais en desús, els ha arranjat i adequat per instal·lar-hi botigues efímeres i això ha servit per mostrar el potencial del barri, encara que fos només durant quatre dies.

Rec.0 ha aconseguit renovar la mirada al barri del Rec, captar l’atenció de la resta del país cap a un barri ple de potencialitats i també, pel que fa a la iniciativa comercial, ha creat un nou canal de venda d’estocs per a marques referents. Aquests darrers temps ha impulsat la moda sostenible i s’ha convertit en una plataforma per a noves marques i dissenyadors emergents. Avui, parlar del Rec és parlar de moda, d’oportunitats, de negoci i de territori. Des de l’organització però, expliquen que no tot s’ha aconseguit. S’ha de dinamitzar el barri del Rec la resta de l’any d’una manera ferma i decidida, és a dir, canviar els usos que ara mateix només són industrials. S’estan perdent oportunitats a nivell de barri i de ciutat i ni tan sols un festival de les dimensions del Rec està aconseguint que es legisli a favor d’obrir usos i donar opcions a noves iniciatives locals i nacionals. Aquest és el motiu pel qual el Rec.0 encara és –i seguirà sent- una reivindicació.

Aquell 2009, empreses consolidades van apostar pel Rec. Va ser una primera edició petita però molt sòlida gràcies al suport de Sita Murt, Textura, Antonio Miró i Miriam Ponsa, entre d’altres. Si en la primera edició de fa 15 anys al REC.0 es van transformar 7 espais i hi van participar 11 marques de moda, en aquesta 27a edició ja seran 60 les velles fàbriques reconvertides en pop up stores que acolliran més de cent marques molt diverses.

El punt igualadí tindrà un paper destacat en aquesta edició, amb una vintena de marques que confien en aquest teixit local de gran qualitat per confeccionar les seves col·leccions. Thinking Mu, Two Thirds, Mus&Bombon, Guitare, Kaotiko, Sublim, Poems, Don Algodon, Iaios, Mi&Co, i Miriam Ponsa són algunes de les marques que, amb el punt igualadí com a base, presentaran les seves propostes. A més, no hi faltaran les empreses igualadines Sita Murt, Punto Blanco, Buff, David Valls, Micu Micu, Aldomartins, Boxley i Jordi Rafart, referents en el sector tèxtil i exemples del dinamisme i la creativitat que caracteritzen la ciutat.

La pop-up Pell del Rec, un petit market ubicat a l’espai La Bella, creix amb noves incorporacions de dissenyadors, marques i artesans que fabriquen amb pells provinents de les adoberies del barri del Rec de la mà de Leather Cluster Barcelona. Platadepalo, Dosper, Sominemi, Leather Hug Belts, Nquart, Puntotres i Carner Barcelona, són les marques i artesans que vendran i donaran a conèixer els seus productes amb segell del barri del Rec. Aquest espai està ubicat dins l’antiga Adoberia Bella, datada del 1913, rehabilitada i que actualment acull la seu del Leather Cluster Barcelona.