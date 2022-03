L’Alberg de Sant Jaume de Jorba acull refugiats d’Ucraïna

L’Alberg de Sant Jaume de Jorba s’ha coordinat amb Càritas, el Bisbat de Vic i Creu Roja, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Jorba, per acollir durant les properes setmanes refugiats desplaçats per la guerra a Ucraïna. Els ucraïnesos que van arribant a l’alberg jorbenc que gestiona Mossèn Enric s’hi estan uns dies abans de desplaçar-se allà on se’ls ubica de forma més permanent.

Aquest cap de setmana han arribat a Jorba unes 75 persones, 40 de les quals van marxar cap a València després d’un àpat, mentre que la resta es quedaran a l’alberg els propers dies. L’Ajuntament ha habilitat el centre de dia del municipi perquè els infants puguin fer activitats que organitzen voluntaris de Creu Roja i Càritas.

L’Ajuntament de Jorba ha agraït la seva tasca en aquest acolliment a Mossèn Enric, a Càritas i a Creu Roja, així com a tots els voluntaris del municipi que han ajudat d’una manera o una altra. L’Ajuntament també ha demanat comprensió als veïns del municipi per les possibles afectacions que tinguin talls com els que s’han fet a la plaça aquests dies.