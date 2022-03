Poble Actiu lamenta que el pacte Junts-Som-hi no soluciona la falta de reciclatge

En el ple municipal d’aquest dimarts es va viure un intens debat sobre la modificació del contracte de recollida de residus i neteja viària de la ciutat d’Igualada. Poble Actiu va atacar el pacte que van anunciar el govern municipal i Som-hi per modificar el contracte de recollida de residus i neteja viària i el regidor Pau Ortínez va ser molt contundent recordant que “no impulsar polítiques valentes per augmentar el reciclatge suposa un cost econòmic d’un milió d’euros 1.000.000€ cada any pel consistori igualadí i que es necessiten polítiques perquè qui generi més residus, més pagui”.

La candidatura municipalista ha remarcat que l’acord preveu vuit modificacions del contracte “que no serveixen per millorar la recollida selectiva d’Igualada i només dues propostes que serveixen per augmentar lleugerament el reciclatge”. Poble Actiu considera que és positiu que s’hagi inclòs la recollida porta a porta dels residus comercials i la recollida porta a porta dels residus de poda, però que aquestes propostes no son suficients. Ortínez ha recordat que les dades de reciclatge de la ciutat estan molt lluny dels objectius europeus de reciclatge. Com a exemple, per l’any 2020 es marcava que el resultat de recollida selectiva havia de ser del 50%, però el resultat net a Igualada es quedava molt lluny amb un 38%, amb un increment d’un punt percentual respecte l’any anterior, que consideren “una vergonya”.

Poble Actiu calcula amb un cost d’un milió d’euros no reciclar

La candidatura municipalista ha recordat que el pacte del govern Castells i Som-hi és molt poc ambiciós i ha afirmat que el cost econòmic de no reciclar és d’un milió d’euros cada any. Aquest cost, segons Poble Actiu, és el resultat de la suma de la gestió de la fracció de rebuig amb el cost econòmic del transport i el cànon per la deposició de residus. Poble Actiu també va recordar que “és una vergonya que els residus d’Igualada es transportin a l’abocador de Tívissa”, que es troba a 150 km d’Igualada, perquè suposa un cost econòmic i ambiental molt considerable per l’Ajuntament d’Igualada. El regidor Pau Ortínez també va criticar que Fomento és responsable tant del servei com de l’abocador de Tivissa, i que per tant, mai estarà interessada en millorar les xifres de reciclatge, “ja que guanya més diners quant més residus es porten a Tivissa”.

Manca de planificació del nou contracte

La candidatura municaplista va reclamar en el ple que el govern Castells faci públic l’estudi sobre el model de recollida. Un estudi que va proposar Poble Actiu en els pressupostos del 2020 i que, dos anys i mig després, encara n’esperen els resultats. Pau Ortínez també va criticar que a finals d’any finalitza el contracte actual de gestió del servei de recollida de residus i neteja viària d’Igualada i “el govern Castells no ha començat a parlar de quin model de recollida i de gestió planteja”. Per això, des de Poble Actiu insisteixen que per millorar el reciclatge cal canviar el model de recollida de residus, passant d’un model de recollida voluntària (amb contenidors oberts al carrer) a un model de recollida obligatòria (Porta a Porta o contenidors identificats). De fet, el canvi de model de recollida de residus ja s’ha demostrat un èxit en una vintena de municipis de l’Anoia, que han doblat el reciclatge canviant el model, o en capitals de comarca com Berga, on es va passar del 35% al 70% de residus reciclats quan la CUP va implantar el Porta a Porta.

Propostes per afrontar l’emergència climàtica

El regidor de Poble Actiu va plantejar en el ple municipal les tres propostes que aplicarien si governessin per afrontar l’emergència climàtica. En primer lloc, plantegen un model de reciclatge obligatori, sigui amb Porta a Porta o contenidors identificats, per tal que reciclar “passi de ser una opció a una obligació”. En segon lloc, reclamen que el Porta a Porta per residus comercials vingui acompanyat d’un sistema de “Pagament per generació”, perquè “qui més genera, més pagui”. Consideren que un sistema en què tots els comerciants paguin el mateix no és just i que avançar cap un model de recollida que penalitza qui més genera i bonifica a qui menys genera. En tercer i darrer lloc, proposen abordar el debat sobre el model de gestió tant de la recollida de residus com de la neteja viària i afirmen que en moltes ciutats, quan s’ha assumit la gestió pública del servei de neteja viària, la qualitat del servei ha millorat substancialment.