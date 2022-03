El Consell i la Kaserna assessoraran sobre la tramitació de beques per estudis postobligatoris

L’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia i el Punt d’Informació Juvenil La Kaserna de l’Ajuntament d’Igualada sumen esforços per oferir novament el servei d’assessorament i suport per a la tramitació de beques per estudis postobligatoris 2022-2023, adreçades a joves estudiants.

El servei s’oferirà del 4 d’abril al 12 de maig i es durà a terme a La Kaserna, on s’habilitarà una sala amb ordinadors, per tal que s’hi puguin fer els tràmits de sol·licitud de les beques, amb acompanyament de professionals.

Poden demanar beques estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, estudiants de Batxillerat, estudiants universitaris i màsters, estudiants de PFIs, estudiants de cursos d’accés a cicles formatius i estudiants d’Escoles Oficials d’Idiomes

La consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI, Carme González, explica que “amb aquest assessorament i acompanyament volem facilitar l’accés als i les joves a aquests ajuts, garantint que cap jove deixi d’estudiar per causes econòmiques i que cap jove deixi de tramitar-ho per qüestions tècniques o de tramitació”.

Per acollir-se a aquest servei cal demanar cita prèvia, contactant amb La Kaserna al 690 793 568 o amb l’Oficina Jove de l’Anoia al 679 964 669. També s’oferirà de manera descentralitzada en diferents municipis de la comarca i en aquests casos, per més informació es pot contactar amb el Servei de Joventut del municipi o amb l’Oficina Jove de l’Anoia.

Es pot consultar la informació detallada al web www.anoiajove.cat.