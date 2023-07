L’acusat de violar una menor a Igualada es mostra “distant i fred” quan el jutge li llegeix de què se’l processa

El jove processat per la brutal violació d’una menor a Igualada durant la castanyada del 2021 s’ha negat a declarar al jutjat aquest dijous durant la lectura de la interlocutòria de processament. Segons ha explicat l’advocat d’una de les acusacions populars, Miquel Sàmper, el jove s’ha mostrat “distant” i “molt fred”. El jutge ha tancat la investigació i ha deixat l’agressor a un pas del judici. El magistrat ha decidit processar l’home, que està en presó preventiva des de l’abril del 2022, per un delicte d’agressió sexual i un d’intent d’assassinat. Ara la fiscalia, la resta d’acusacions i la defensa han de presentar els seus escrits i l’Audiència de Barcelona haurà de fixar data de judici.

“Hi ha una violència desenfrenada cap a la víctima. La jove està viva de miracle, si no apareix una tercera persona, estaria morta”. Així ho ha relatat davant dels mitjans de comunicació l’advocat d’una de les acusacions populars, Miquel Sàmper, a la sortida dels Jutjats d’Igualada.

El jove, que està ingressat a la presó des de l’abril de l’any passat, ha estat traslladat als Jutjats perquè el jutge instructor del cas li llegís els fets pels quals se’l processa: un delicte per violació i un altre per intent d’homicidi. Segons Sàmper, el jove, que s’ha acollit al seu dret a no declarar, s’ha mostrat “distant” i “molt fred” durant els “poc més de tres minuts” que ha durat la lectura per part del magistrat.

A partir d’aquest moment, el ministeri fiscal, la defensa i les acusacions (particular i popular) hauran de presentar els seus escrits, i l’Audiència de Barcelona haurà de fixar data de judici. Sàmper confia que sigui abans d’acabar l’any.

La pena que li podria caure si l’acabessin condemnant per tots dos delictes és d’entre 20 i 30 anys. En la resolució judicial, el jutge situa la pena per la violació en la part alta de la forquilla de condemnes per aquest delicte que marca el Codi Penal, entre 12 i 15 anys, tenint en compte “el caràcter particularment degradant i vexatori” de l’agressió. Però com que després d’atacar-la sexualment, el jutge considera que la va intentar matar, la llei marca que la condemna total pugui arribar fins a les tres dècades de presó. Tot i això, Sàmper ha posat sobre el fet que el jove podria sortir beneficiat per la llei del “només sí és sí”.