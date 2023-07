Represa la circulació de trens entre Manresa i Calaf després de l’incendi a la catenària ahir a la nit

La circulació de trens entre Manresa i Calaf s’ha restablert després de l’incendi a la catenària que va provocar foc en un tren de l’R-12 i vuit ferits lleus. Segons han informat fonts de Renfe i Adif, el gestor ferroviari ha solucionat la incidència al voltant de tres quarts de vuit del matí. Cap comboi s’ha vist afectat per aquesta interrupció del servei aquest divendres, ja que el primer tren que fa aquest recorregut no passa per la capital del Bages fins les 09.16 hores. El succés va tenir lloc dijous a dos quarts de nou de la nit en un tren amb una setantena de passatgers que viatjava direcció Cervera i que va quedar atrapat entre dos túnels a Rajadell (Bages) a causa de les flames.

El foc va cremar la part superior d’un dels vagons i Protecció Civil va activar la fase de prealerta del pla Ferrocat. Nou dotacions dels Bombers van desplaçar-se a l’indret per apagar l’incendi i acompanyar fins a l’estació les persones que viatjaven al comboi. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar dues ambulàncies terrestres. Entre els ferits hi havia persones que van patir un atac d’ansietat, taquicàrdies i altres que van fer-se diferents lesions en el moment de baixar a peu de via.