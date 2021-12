La nova campanya de Nadal d’Igualada Comerç promou el comerç local

Aquests dies s’ha engegat la campanya de Nadal que Igualada comerç (Associació de comerciants) organitza pels comerços de la ciutat d’Igualada. Aquest any el lema és “ Nadal 2021 – Viu Igualada – Viu el seu Comerç”. L’objectiu principal és el de promoure, potenciar i promocionar el comerç local d’Igualada.

Es posarà tot l’esforç en donar visibilitat i rellevància al comerç de proximitat amb diferents accions: Promovent un vídeo del repte jerusalema en el que participen quaranta botigues i que ha tingut molt bona acollida i participació. Aquest es passa pel cinema, per les pantalles del mercat de la Masuca, altres pantalles, mitjans de comunicació i xarxes socials.

És una manera divertida per mostrar la diversitat, la qualitat i la importància del mcomerç a Igualada, que anima a comprar-hi. La campanya també contempla altres iniciatives per ajudar a la dinamització de les compres.

La tercera edició del sorteig d’un xec de 1000 euros per consumir en un dia en almenys deu botigues en un sol dia. L’atractiu d’aquest premi és el tracte exquisit que rep el/la guanyador/a. Per una banda, se li posa un cotxe d’alta gamma a la seva disposició amb xofer pel dia que es decideix consumir el xec. També l’acompanya una persona de l’organització que s’encarrega de fer els pagaments de les compres. I per completar la posada en escena l’acompanyes dues hostesses que li porten els regals que va comprant. Es pretén que sigui un dia molt especial tant per l’afortunat com per les botigues.

Durant tot el mes de desembre i gener si es compra en les botigues d’Igualada Comerç, es pot participar en el sorteig. Cal omplir una butlleta que es troben en totes les botigues participants, adjuntant 3 tiquets de compra de les mateixes botigues i dipositar en una de les urnes, que s’han repartit per diferents comerços. El sorteig es farà davant de notari.

També es repartiran entrades, per la segona sala del cinema de l’Ateneu que s’estrena aquest dissabte.

De cara a les empreses s’està promovent l’adquisició de talonaris amb xecs personalitzats de compra pels comerços d’Igualada, com a incentiu pels treballadors i directius.