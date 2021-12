Igualada Som-hi reclama que el CAP de l’Estació recuperi el servei de pediatria

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) demana que el CAP de l’Estació torni a tenir Pediatria. La formació progressista considera “inadmissible” que el centre no disposi de pediatres i s’obligui les famílies a anar al CAP de Vilanova del Camí per visitar els seus fills i filles. Demana que l’Ajuntament d’Igualada es pronunciï de manera clara al respecte i proposa una acord de tots els partits polítics per fer la reclamació a la Generalitat.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “deixar el CAP Igualada Urbà de l’estació sense pediatria és completament injust per totes les famílies que necessiten aquest servei. No podem acceptar que aquest servei hagi desaparegut d’aquest centre d’atenció primària de la nostra ciutat. Reclamem al govern de Marc Castells que no es quedi de braços plegats i per això portarem el tema al proper Ple de l’Ajuntament per a que la ciutat tingui un posicionament clar al respecte i serveixi per a fer pressió a la Generalitat per recuperar el servei”.

Els darrers dies, Cuadras ha mantingut diferents contactes amb les famílies afectades per l’eliminació de la Pediatria al CAP Igualada Urbà i l’obligació d’haver d’anar a Vilanova: “Moltes famílies no disposen de vehicle propi per anar a visitar-se a Vilanova i moltes altres no tenen els recursos econòmics necessaris com per assumir els 6 o 8 euros d’anada i tornada que costa el transport públic, en funció de si s’hi va en tren o en autobús. La situació no pot seguir així perquè s’està trencant la igualtat en l’accés a aquest servei i els serveis públics han de garantir, precisament, aquesta igualtat”, afirma.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta denuncia, també, el greuge que representa que mentre el CAP Igualada Nord de les Comes sí que tingui el servei de pediatria, el CAP de l’estació no en tingui: “És injust que dins d’una mateixa ciutat, estar adscrit a un CAP o a un altre vulgui dir tenir pediatria o no tenir-ne. Cal que totes les famílies siguin tractades per igual i tinguin accés als mateixos serveis dins una mateixa ciutat sense distingir si viuen a un barri o a un altre”.

Igualada Som-hi defensa la sanitat pública i considera que buidar un servei essencial com és la Pediatria del CAP de l’Estació “és un precedent que no ens podem permetre”. Portar el tema al Ple de l’Ajuntament és el primer pas que la formació progressista farà però preveu dur a terme altres accions i tràmits per insistir i defensar el dret de les famílies a que els seus fills i filles siguin atesos al seu CAP.