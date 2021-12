Les institucions de la comarca de l’Anoia afectades pel projecte de línia de Molt Alta Tensió (MAT) Valmuel-Begues s’han reunit aquest 14 de desembre per activar vies d’al·legació i explicitar el seu rebuig rotund a la iniciativa.

A la trobada hi han assistit el president del Consell Comarcal de l’Anoia i alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; l’alcalde de Bellprat, Carles Pol; el regidor de Sant Martí de Tous, Pau Mir; l’alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez; l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte; l’alcalde de La Pobla de Claramunt, Antoni Mabras; l’alcalde de Piera, Josep Llopart; i l’alcalde dels Hostalets de Pierola, Gerard Parcerisas.

Des del Consell Comarcal s’ha traslladat als representants dels vuit municipis que ja compten amb el suport de l’ens i de la Diputació de Barcelona per desenvolupar i presentar les al·legacions que considerin oportunes. Se’ls han presentat els equips tècnics i jurídics que hi treballaran i que facilitaran a cada consistori l’elaboració dels recursos ambientals i jurídics adients, sota la coordinació de l’ens comarcal.

A la finalització de la reunió, s’ha transmès la voluntat comú de tots els municipis i del mateix Consell de presentar al·legacions fermes a un projecte que segons el president de l’ens, Xavier Boquete, “suposarà una nova cicatriu que marcarà el nostre paisatge i que heretaran les properes generacions; per tant, tal i com està concebut ara mateix és del tot inacceptable”. Per això, afegeix que “activarem tots els recursos que tinguem al nostre abast per a frenar aquest projecte; la posició i la unitat del territori és indubtable en aquest cas”.

El projecte de MAT Valmuel-Begues, d’iniciativa privada, contempla una línia de 400 KV de tensió amb origen a la Franja de Ponent, per portar energia fotovoltaica i eòlica procedent de Terol fins la subestació de Begues, al Baix Llobregat, i traslladar-la finalment fins l’àrea metropolitana de Barcelona. Creuaria diferents comarques com l’Anoia, passant molt a prop de nuclis habitats i partint nombrosos municipis. Recentment, el BOE va publicar l’avantprojecte de la MAT, impulsat per l’empresa Forestalia, fet que ja ha generat nombroses reaccions de rebuig, tant a l’Aragó com a les comarques i municipis afectats a Catalunya.