La Igualada Dolça: Pastisseria Fidel Serra

Ubicada als baixos d’un edifici del carrer Nou, d’estètica modernista, obra del 1904, d’Isidre Gili i Moncunill, la Pastisseria Fidel Serra és el comerç que ha estat i és propietat de la nissaga familiar dels Serra. El punt de partida d’aquest establiment ens transporta a l’any 1886 quan els joves germans Josep i Fidel Serra i Garrabou, procedents de la població de Concabella (La Segarra), van apostar per obrir una pastisseria allà on aleshores era el número 20 del carrer Nou, una botigueta -dedicada a l’alimentació- de lloguer del popular Cal Bec. Al cap de dos anys, va ser el Fidel l’únic a continuar l’ofici de pastisser, esdevenint propietari del local i procedint a modelar la pastisseria seguint la disciplina artística del Modernisme.

Seguidament, una segona generació representada per Fidel Serra i Camats, va donar continuïtat al negoci pastisser, que també tenia incorporat un despatx de queviures, bo i aportant una validada experiència i professionalització en l’art de la pastisseria, amb la introducció de maneres de fer de la pastisseria francesa; una avinentesa que va concedir un gran renom a aquest establiment.

Més endavant, va ser el seu primogènit, Francesc Serra i Sistaré qui va agafar les regnes del negoci, conjuntament amb la seva muller Montserrat Subirana i Vila, tot dolcesa i gentilesa darrera el taulell. Durant aquest període la pastisseria va seguir mantenint, al costat dels productes genuïns de pastisseria i altres articles dolços, el despatx de cava i de licors; així i tot, un dels productes estrella de tota la vida correspon als Caramels del Patufet, uns dolços elaborats i embolcallats de forma singular i artesanal des de principis del segle passat. A l’any 1952 es va remodelar el negoci amb una ampliació de la botiga, amb unes obres de millora -no desproveïdes de preservar el bon gust de l’entorn- que van incorporar l’elegant mobiliari que ha arribat als nostres dies; sempre mantenint immaculades les lletres originals de “Fidel Serra”.

Avui, i des de fa més de dues dècades, Fidel Serra i Font, nebot de l’anterior, que ja pertany a la quarta generació, propietari del negoci, és un mestre pastisser de la més avantguardista fornada. Des del primer moment, endemés de posar en valor els productes que són un segell d’identitat d’aquesta pastisseria -les típiques Coques d’Igualada de Cal Fidel Serra, els populars carquinyolis, i altres pastissos de celebrades tradicions- ha posat l’accent en dos dels productes estrella: els torrons de Nadal i les Mones de Pasqua.

Amb més de 135 anys d’un bon servei al públic, aquest establiment ha sabut mantenir tot el prestigi no solament des del vessant d’una pastisseria de qualitat sinó també amb el processament de productes com: el cafè, el cabell d’àngel o el codonyat. Tanmateix, d’ençà un recent 2004, aquest negoci familiar que Fidel Serra comparteix amb la seva muller, Anna Díaz i Díaz, també ha anat afrontant nous reptes en obrir-se a un ventall d’ofertes de mercat, que van des del servei de Cafeteria i Degustació, passant per diverses prestacions de càtering per a particulars, empreses o entitats, fins a la venda al major per a altres àmbits comercials.

Altrament, a més de diversos reconeixements a l’ofici de pastisser i a la celebritat de l’establiment; el passat 2017, amb motiu del centenari de la Pastisseria, Fidel Serra va rebre un guardó de mans del president Carles Puigdemont.