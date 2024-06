La Generalitat presenta una important inversió de 19 milions d’euros per ampliar i remodelar l’Hospital

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells i Díaz, ha presentat a l’Hospital Universitari d’Igualada el Pla d’Infraestructures 2024-2028, un ambiciós projecte de reformes per actualitzar les instal·lacions de l’hospital i ampliar la seva capacitat d’atenció als pacients. Durant un període de cinc anys s’aniran remodelant diferents espais perquè els professionals puguin oferir una atenció més segura, moderna i humanitzada i els pacients guanyin en confort, intimitat i qualitat assistencial.

El Pla d’Infraestructures permetrà a l’hospital guanyar 3.000 metres quadrats i contempla la remodelació i millora del bloc obstètric, la farmàcia hospitalària, les urgències -que inclouen la construcció d’una nova base SEM-, la cuina hospitalària, l’hospital de dia mèdic, així com el projecte executiu de l’àrea de proves diagnòstiques amb sedació i cirurgia ambulatòria. La reforma, dissenyada a partir de l’opinió i l’experiència de pacients i professionals del centre, permetrà també incorporar nova tecnologia als espais, que seran més polivalents per adaptar-se de manera àgil a situacions canviants i al treball en equip multidisciplinari.

La inversió serà de 18,8 milions d’euros, finançats pel Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari de l’Anoia. La partida més gran es destinarà a l’ampliació i remodelació del servei d’urgències i a la construcció de la nova farmàcia hospitalària, amb una inversió de més de 16 milions d’euros.

El conseller Manel Balcells ha anunciat que “l’acord plurianual de 18,8 milions d’euros té per objectiu posar al dia unes instal·lacions que ens permetran millorar la qualitat de l’atenció sanitària de tots els ciutadans de la comarca de l’Anoia. La reforma del bloc obstètric és el primer pas d’aquesta remodelació, que avançarà especialment en l’àmbit de la humanització”. I ha afegit que “la inversió arriba en un bon moment per l’hospital, després d’un canvi de presidència i gerència que ha permès millorar el clima laboral i els resultats assistencials. Estic molt satisfet de com ha evolucionat l’hospital i de l’esforç de l’equip directiu i dels professionals”.

Irene Abad, gerent de la Regió Sanitària Penedès, ha afegit que “l’Hospital Universitari d’Igualada té unes instal·lacions relativament noves, però la manera de fer medicina ha canviat i, amb aquesta inversió, ens podem anticipar i adaptar als canvis futurs”. El gerent del Consorci Sanitària de l’Anoia, Ignasi Riera, ha afirmat: “El que anunciem avui ens permetrà fer millor la feina que fem, ja que posem al dia l’equipament després de 17 anys per tenir una assistència més humanitzada.” Riera ha explicat que el disseny dels nous espais s’ha fet a partir de les aportacions de pacients, familiars i professionals.

El Bloc Obstètric, el primer a reformar

Les obres d’ampliació i millora s’iniciaran al llarg del segon trimestre d’aquest 2024 amb la remodelació del Bloc Obstètric, que compta amb una inversió de 2,3 milions d’euros i que permetrà un creixement de 185m2 dedicats a l’atenció al part. L’objectiu de la reforma és avançar cap a una millora de l’atenció assistencial urgent i programada i que l’experiència d’un part respectat es pugui realitzar en espais més confortables i amables, sense renunciar a la seguretat de la persona atesa.

En aquest sentit, s’ha apostat per ampliar i actualitzar les tres sales de dilatació i part i per la construcció d’una quarta sala que oferirà la possibilitat de dur a terme el part natural amb l’ús de la banyera de parts. Les noves dimensions d’aquestes sales, més amples i confortables, permetran també atendre parts gemel·lars i estaran dotades d’equipament mèdic per fer les primeres atencions del nadó.

L’objectiu és que totes aquestes sales estiguin dotades de l’equipament necessari per poder fer una atenció integral a la persona gestant, el nadó i l’acompanyant, i potenciar el vincle entre nadó i progenitors el més aviat possible.

L’ampliació i remodelació del Bloc Obstètric inclou també la construcció d’una sala operacions per a urgències obstètriques i ginecològiques dins del propi Bloc Obstètric, amb vestidor i espai pre i postoperatori. D’aquesta manera, la persona gestant disposarà d’un espai reservat de recuperació de cesària dins de l’àrea de l’hospital dedicada als parts i es promourà la participació de l’acompanyant en aquest procés per poder oferir una atenció personalitzada.

El pla de millora també inclou la construcció d’una sala de reanimació neonatal, un espai específic de pediatria que estarà dotat de tecnologia mèdica d’última generació. L’espai destinat a l’atenció urgent també creixerà amb un box d’observació i una sala més destinada a les consultes d’urgències.

Reforma de la cuina, Urgències i Farmàcia

La remodelació i ampliació seguirà amb la reforma de la Cuina hospitalària, les obres de la qual s’iniciaran a finals d’any i contemplen una inversió de 360.000 euros. També al llarg d’aquest 2024 està previst l’inici de la licitació pel concurs de projectes de les noves àrees d’Urgències i Farmàcia hospitalària, amb una inversió conjunta de 16 milions d’euros. L’àrea d’Urgències preveu, entre d’altres actuacions, la creació d’una nova base SEM, la construcció de sales d’espera de pediatria independents i més amables pels infants, la construcció de boxes de visita ràpida i habitacions de Curta Estada. L’any 2025 es farà la reforma de l’Hospital de Dia Mèdic, amb una inversió de 446.948 euros, i per a l’any 2028 es preveu aprovar el projecte executiu de remodelació de l’Àrea de Proves Diagnòstiques amb sedació i l’adequació de l’àrea de Cirurgia Ambulatòria.

L’Hospital Universitari d’Igualada, gestionat pel Consorci Sanitari de l’Anoia, serà també un equipament de referència per a la prestació d’activitat assistencial a la nova vegueria del Penedès. Algunes àrees de l’edifici, que es va inaugurar l’any 2007, han quedat obsoletes pel creixement en nombre de pacients, tractaments i especialitats, fet que ha fet necessària aquesta ampliació.

El conseller Balcells, que va ser a la ciutat el divendres passat, va visitar l’Ajuntament i va signar el llibre d’honor.

Aquesta va finalitzar als nous mòduls externs del CAP Anoia, que acullen la pediatria de la Conca d’Òdena i que són gestionats per l’ICS. Aquests mòduls van entrar en funcionament fa un mes, i són una solució provisional a l’espera de la construcció d’unes noves instal·lacions més confortables per a la ciutadania i els professionals.