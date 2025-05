Tous acull aquest cap de setmana el Campionat d’Espanya de Dificultat d’Escalada

Sant Martí de Tous es vestirà de gala per a rebre per segon any consecutiu el Campionat d’Espanya de Dificultat d’Escalada. La prova tindrà lloc aquest dissabte 31 de maig i diumenge 1 de juny amb una posada en escena que serà espectacular.

El famós mur de Innsbruck, propietat de Indoorwall i escenari del Mundial d’Escalada la temporada passada, posarà a prova amb els seus 17 metres d’altura als millors escaladors i escaladores del panorama nacional.

El dissabte 31 de maig, a les 8.00 h serà l’inici de les sessions classificatòries i a les 21.15 h les finals absolutes, coincidint amb un capvespre espectacular i combinat amb un joc de llums que promet brindar emocions fortes al respectable.

Esportistes de la talla d’Alberto Ginés, medalla d’or en els JJOO de Tòquio 2020, o Geila Macià, recentment arribada d’Itàlia després de coronar-se com a campiona d’Europa U19 fa quinze dies, tots dos al costat d’escaladors de grans dimensions com Bernat Munné, Iziar Martínez, Mikel Linacisoro i Júlia Benach, entre els més destacats.

El diumenge 1 de juny serà el torn per als canteranos. A partir de les 9.00 h es podrà gaudir de les classificatòries U19 i seguidament de les finals U15 (17h), U17 (15h) i U19 (16h). Una vegada acabin totes les finals, es procedirà el lliurament de premis.

El Campionat d’Espanya de Dificultat d’Escalada compta amb més de 200 inscrits. Els diferents escaladors i escaladores arribaran des de diferents punts del país per a brindar un espectacle que promet ser històric en la localitat barcelonina de Sant Martí de Tous.

L’esdeveniment està totalment obert al públic que vulgui acostar-se a l’esdeveniment. Les instal·lacions estaran a l’aire lliure i comptaran amb un muntatge propi d’un Mundial d’Escalada. El públic que es doni cita en la localitat catalana comptarà amb zona de restauració, aparcament, zones habilitades per a gaudir de la pràctica dels esports com el voleibol, pickleball i circuit de bicis. També comptarà amb zona d’autocaravanes per a poder estar en la mateixa zona de la celebració de l’esdeveniment.

A més, hi haurà habilitada una zona VIP by RedBull per a poder seguir la competició des d’un punt de vista únic i en un entorn privilegiat.