El festival Espurnes Barroques proposa música, dansa i dramatúrgia, dissabte a la basílica de Santa Maria

Sota el lema “Enjoia’t!”, el festival Espurnes Barroques ha arribat enguany a la seva vuitena edició programant una quinzena de propostes artístiques —la meitat de les quals, de producció pròpia—, acompanyades de cinc tallers, dues taules rodones, una instal·lació artística, un dinar entre vinyes amb música, cinc conferències i una setantena d’accions socials i educatives. Tot això està passant a llarg de cinc caps de setmana ininterromputs de maig i juny apostant per una major transversalitat de les propostes, amb l’obertura a diverses disciplines artístiques i establint convenis de col·laboració amb més entitats i agents culturals del país.

Fidel als seus principis, Espurnes Barroques continua apostant principalment pel talent jove del país i pels músics catalans, sense descuidar, però, les figures internacionals; i ho fa ampliant el seu radi d’acció, incorporant nous enclavaments i realitzant actuacions en una vintena de municipis de cinc comarques diferents.

El festival d’aquest 2025 girarà al voltant de la idea de joia, posant en dubte que sigui un objecte superflu per a la nostra existència, connectant amb la naturalesa. Per això el cartell d’enguany amb una fotografia de Michal Novak, presenta la soprano Raquel Andueza -que va perdre la veu i ha tornat a recuperar-la- enjoiada amb un penjoll de malva i unes arracades de gavarrera, que tenen propietats magnífiques per al mal de coll.

Música, dansa i dramatúrgia, s’uniran el dissabte a Igualada en una proposta de gran format

Els concerts del quart cap de setmana s’iniciaran a la Basílica de Santa Maria d’Igualada aquest dissabte 31 de maig a les 7 de la tarda amb una producció de gran format que compta amb la col·laboració del festival Jordi Savall. Els Membra Jesu Nostri de D. Buxtehude es presentaran davant del retaule desmembrat de Santa Maria d’Igualada, amb una posada en escena amb dansa contemporània a càrrec de ballarins del Conservatori de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona i la veu de Sílvia Bel. Més de 30 artistes en escena per representar una de les obres més belles del compositor. A la sortida, i com és característic d’Espurnes Barroques, el tast gastronòmic anirà vinculat tant a l’espai on s’haurà celebrat com a l’obra que haurem escoltat, amb torrons Vicens i vi Piteus.