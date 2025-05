Gairebé 400 persones i l’ajuntament demanen a la Generalitat mantenir la segona línia d’I3 a l’escola Pompeu Fabra de Vilanova

Un grup de famílies de Vilanova del Camí està recollint signatures per mantenir la segona línia d’I3 a l’escola Pompeu Fabra del municipi. A hores d’ara ja passen de 380 persones signants, a través de la plataforma Change.org i s’aproximen a les 400. L’objectiu és demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que “reconsideri la decisió i mantingui la segona línia d’I3 a l’escola Pompeu Fabra de Vilanova del Camí” i que “en el procés de preinscripció es prioritzi la zona educativa de proximitat i el vincle amb el territori per davant del criteri de residència dins del mateix municipi”.

El col·lectiu de famílies explica que, “actualment, hi ha famílies dels barris que han quedat afectades per la situació, no podent escollir l’escola i projecte pedagògic que més s’apropa als interessos i al desenvolupament dels seus fills i filles. Els pares i mares volem poder tenir dret a decidir quina és la millor escola per als nostres fills i on volem que aquests passin la seva escolaritat.”

“Aquesta mesura, presa suposadament per una davallada de la natalitat, no té en compte la realitat del territori: una escola estimada, arrelada, amb projectes pedagògics que funcionen i que cada vegada té més demanda. És un centre de referència a la zona, amb una trajectòria reconeguda i un fort vincle amb l’entorn. Limitar l’accés a l’escola suposa trencar aquest teixit social i educatiu, obligant les famílies a escolaritzar els seus fills i filles en centres més allunyats, amb tot el que això implica (transport, conciliació, desconnexió del barri)”, expliquen les famílies impulsores a la plataforma de recollida de signatures.

Una reorganització influïda per la natalitat

Raúl Rubio, director del centre, ha explicat a La Veu de l’Anoia que la baixada de natalitat ha fet que es redueixi una línia d’I3 al municipi, que afecta al Pompeu – quedant dues línies al Joan Maragall, una al Marta Mata i una altra al Pompeu Fabra -. L’escola comptarà, doncs, amb una sola línia de 19 places. “Com que el municipi és una zona escolar única, es produeix el fet que hi ha gent del Barri de la Pau, que viu al costat de l’escola, que s’ha quedat sense plaça”.

L’Ajuntament proposa a Educació recuperar la línia d’I3

Davant la preocupació creixent per la situació de preinscripció escolar al municipi, l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha tornat a demanar al Departament d’Educació que reconsideri la decisió de no obrir una nova línia d’I3 a l’escola Pompeu Fabra.

Segons fonts municipals, aquesta petició ja es va plantejar durant la taula de planificació del passat mes de novembre de 2024, justificant-se amb l’elevat nombre d’infants amb necessitats educatives especials i la possibilitat de treballar amb ràtios més reduïdes en benefici de tota la comunitat educativa.

Tot i l’esforç inicial, el nombre de preinscripcions no va ser suficient per justificar l’obertura d’una nova línia en aquell moment. Ara, però, amb cinc famílies que han quedat fora del centre Pompeu Fabra, el consistori ha tornat a contactar amb el Departament per insistir en la necessitat d’ampliar l’oferta.

“És una preocupació que compartim com a Ajuntament”, s’ha indicat, tot recordant que al municipi hi ha moltes vacants encara disponibles en altres centres, i que la situació es podria reequilibrar amb la matrícula viva prevista en els pròxims mesos. Malgrat això, el govern local posa l’accent en la importància d’evitar situacions de segregació escolar i defensa un model de distribució equitatiu que tingui en compte les necessitats específiques de les famílies.

També s’ha volgut recordar a les famílies que Vilanova del Camí compta amb zona única, fet que implica que la proximitat a una escola concreta no garanteix l’assignació d’una plaça en aquell centre, tot i que tenir més línies obertes, com seria el cas del Pompeu, sí que ampliaria les possibilitats de conciliació. Des del consistori es manté la voluntat de seguir treballant colze a colze amb l’escola Pompeu Fabra i el Departament d’Educació per mirar de revertir una situació que afecta directament a les famílies del municipi.