El Banc de Terres de la Conca d’Òdena ofereix 150 hectàrees en desús

Sis mesos després de la seva posada en marxa, el Banc de Terres del Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO), impulsat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la zona, ha aconseguit posar a disposició de nous pagesos i ramaders 150 hectàrees de terrenys agrícoles actualment en desús, amb l’objectiu de revitalitzar l’agricultura local i prevenir incendis forestals. D’aquestes terres disponibles, dues finques són de mida gran i quatre de mida petita, i ja s’han registrat sis sol·licitants de la comarca interessats en treballar-les. Els resultats inicials inclouen un acord de pastura amb ajut per a la posada en marxa, així com una finca de relleu agrari destinada a l’explotació ramadera en extensiu.

“Aquest banc de terres no és només una eina per recuperar l’activitat agrària, sinó també per preservar el nostre paisatge agroforestal”, explica Xesco Gomar, president delegat de l’Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona. “Cada hectàrea recuperada representa una oportunitat econòmica, però també una garantia per a la conservació del nostre patrimoni natural i la prevenció d’incendis”, afegeix.

Entre els serveis que ofereix el Banc de Terres destaquen l’assessorament jurídic per a l’elaboració de contractes d’arrendament, suport tècnic durant el procés de cessió, una plataforma web amb catàleg de terrenys disponibles, i assistència per a la recuperació de terres infrautilitzades. Un dels sol·licitants ja ha elaborat un pla d’empresa per a l’explotació dels terrenys, mostrant el potencial de professionalització que busca el projecte.

La iniciativa actua com a pont entre propietaris preocupats per l’estat de les seves terres i persones interessades a iniciar o ampliar projectes agraris. El sistema ofereix avantatges per a totes les parts implicades: els propietaris eviten l’abandonament dels seus terrenys i els revaloritzen, mentre que els nous pagesos i ramaders troben una via d’accés a la terra, un dels principals obstacles per als emprenedors agraris. D’aquesta manera, el Banc de Terres del PACO respon a una doble necessitat. D’una banda, dinamitza econòmicament el sector agroalimentari local, promovent la producció de proximitat i facilitant el relleu generacional en les explotacions. De l’altra, contribueix significativament a la prevenció d’incendis forestals, un risc creixent en zones amb terrenys actualment en desús que la gestió activa del territori pot minimitzar.

Per facilitar l’accés al programa, el parc agrari ha organitzat vuit sessions informatives que es duran a terme durant el proper mes de juny en diferents municipis de la comarca. Les sessions començaran el 9 de juny a Vilanova del Camí i finalitzaran el 30 de juny a Òdena, oferint assessorament personalitzat a totes les persones interessades. L’1 de juliol tindrà lloc una jornada de tancament al Consell Comarcal de l’Anoia.

Un gran potencial per revitalitzar el sector agrari local

Segons el programa Barcelona Agrària de la Diputació de Barcelona, existeix un potencial de gairebé 3.000 hectàrees recuperables al Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Aquest capital territorial es distribueix entre 500 hectàrees de conreus, 704 de boscos i 1.756 de pastures, repartides entre els 16 municipis de l’Anoia que integren el parc. Aquestes terres representen una oportunitat única per revitalitzar el sector agrari local, destacant especialment municipis com Rubió, amb 436 hectàrees recuperables, Argençola, amb 347, i Òdena, amb 316 hectàrees de potencial agrícola i ramader.

El projecte s’emmarca dins del programa Barcelona Agrària de la Diputació de Barcelona, que treballa per garantir la viabilitat econòmica de l’activitat agrària a la província i fomentar models de producció sostenibles. Amb iniciatives com aquesta, la corporació referma el seu compromís amb el desenvolupament rural i la protecció del territori, posant a disposició dels municipis les eines necessàries per revitalitzar el sector primari i assegurar la seva continuïtat a llarg termini.