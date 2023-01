Jordi Martínez: “Som un referent perquè ja fa molts anys que creiem en la mobilitat elèctrica”

Entrevista a Jordi Martínez, CEO de Milar Martínez

Martínez Group ha fet un gran pas endavant en dotar a Igualada i l’Anoia d’un comerç dedicat íntegrament a la mobilitat elèctrica, l’E-Lowing!. Després d’un temps a l’avinguda Barcelona, des de fa uns dies ja és obert a l’avinguda Balmes 81 un gran espai amb les bicicletes, patinets i motos elèctriques de més qualitat del mercat. N’hem parlat amb Jordi Martínez.

Els anoiencs poden gaudir d’un espai únic en mobilitat elèctrica, difícil de trobar en ciutats mitjanes com Igualada…

Hem fet una ampliació de l’espai dedicat a la mobilitat elèctrica a la nostra ciutat. Som un referent a nivell de Catalunya perquè en el seu moment aquest model de negoci era un molt nou. Ara ja tenim molta experiència, perquè vam començar el 2003, inclús abans amb les plataformes. Hem anat buscant experiència, consolidant el model, i ja el 2019 vam obrir la primera botiga especialitzada en mobilitat a l’avinguda Barcelona.

Amb aquesta obertura encara donem més força a les marques, que són líders en aquests moments a nivell mundial. En mobilitat elèctrica tenim els tres referents més importants: Zero, Segway i Fantic. Bé, el camí ens porta cap aquí. Moltes policies locals d’arreu del país ja estan incorporant aquest nou model de mobilitat cent per cent elèctric, no contaminant, sostenible i sense sorolls.

El preu ja no és tant una barrera com anys enrere, en la mobilitat elèctrica?

Ja hi ha una oferta comercial suficient en aquests moments al mercat. Fins i tot quasi estan igualats, els preus, en alguns casos. Si fem el càlcul de què consumeix una moto de combustió amb una moto elèctrica, el diferencial és important. Pensem que omplir el “dipòsit” d’una moto elèctrica suposa menys d’un euro i mig!

També cal tenir en compte el preu d’avui en dia de la gasolina. Per a un usuari de ciclomotor, del desplaçament urbà i interurbà, ho estem posant molt fàcil.

I en desplaçaments més llargs?

Ja tenim producte per poder fer el viatge d’anada i tornada d’Igualada a Barcelona sense haver de parar a carregar. I això també és important. Hi ha models de fins als 200-350 quilòmetres d’autonomia. Depèn del sistema regeneratiu de deixar gas i, en el moment de frenar, que automàticament es carreguen. A més, avui hi ha carregadors ràpids, en una hora ja podem tenir la moto a punt per seguir la ruta.

El nou E-Lowing! és un espai molt obert, amb molta llum i una gran exposició de bicis, patinets i motos.

El local està en una molt bona ubicació, amb facilitat d’aparcament. Tenim molt a prop una zona blanca. Les marques que hi tenim representades són de primer ordre, les que estan més avançades tècnicament parlant. Hi trobarem, des del patinet molt àgil per ciutat, els ciclomotors, passant per les motos elèctriques i de gran cilindrada, i les bicis, les de muntanya i les urbanes.

També hi podreu trobar molts complements i accessoris vinculats tant amb la moto com amb la bicicleta, i l’apartat tècnic de postvenda, que l’hem estat preparant durant aquests mesos per estar a l’altura de les marques i evidentment, assessorats directament per elles i fent el servei oficial de les marques que treballem. Hi ha un taller en el mateix local. Hem fet moltes hores de formació per poder oferir el millor servei, amb qualsevol necessitat que hi hagi del manteniment de reparació, de control, de revisió.

Hi ha facilitats de finançament o de rènting?

Podem fer finançar des de 12 fins a 36 mesos, i també es pot fer rènting per a quotes molt petites. Podem gaudir d’un producte d’altes prestacions. Hi ha tot tipus de finançament adequat a les necessitats que demani el comprador. Ens cuidem de tot, de fer tot el procés de finançament i perquè puguem donar després la clau en mà i us podem assessorar amb l’assegurança a mida. Tot el procés el realitzem des de la botiga fins al final de la compra.

Vaja, que això de passar-se al món elèctric és més fàcil del que ens pensem!

Estem a l’inici d’uns canvis molt importants. Jo crec que moltes ciutats i Igualada no deixa de ser una d’elles, que això ho té assumit, ho té clar. S’han incorporat els aparca bicis, per poder guardar les bicis elèctriques amb total seguretat. Hem d’agafar consciència. Som ciutats mitjanes, però crec que tots plegats ho tenim molt clar, tant per la part pública com per la privada.

Sí que és veritat que falta encara desenvolupar la xarxa de carregadors, que entenc que s’anirà produint en els pròxims mesos. Per aquests desplaçaments de pocs quilòmetres per la comarca, un ciclomotor o una moto elèctrica són ideals.

L’avantatge de la moto envers el cotxe és que la podem carregar a casa sempre. Les bateries en alguns casos es poden treure i es poden portar on vulguis per carregar-les. Deixes la moto al pàrquing i t’emportes la bateria a casa, molt fàcil. A més, la càrrega és molt més àgil i ràpida, no necessita tantes hores. De mica en mica aniran instal·lant-se supercarregadors, però avui les motos es poden carregar amb un endoll de 220, a qualsevol lloc.

Amb la bici, a més, es fa exercici, és una alternativa que té molts adeptes.

Cada vegada n’hi ha més. Som en un territori on tenim molta muntanya. Tinc molts clients que han comprat la bicicleta, han deixat d’anar amb moto de trial o d’enduro i poder gaudir igualment amb la bicicleta. En això ja s’ha canviat, a un punt, més de consciència.

La covid va fer disparar les vendes de bicicletes elèctriques. A E-Lowing! tenim la seu d’E-Bike Friends, la primera comunitat líder a Catalunya dins el sector d’e-bikes. Organitzen rutes, xerrades, viatges, cursos, cicloturisme a nivell nacional i internacional.

Ja porteu mig segle oferint servei a l’Anoia. Ara ja sou el Martínez Group, amb comerços a Igualada, a Vilanova, a Manresa… i amb diferents línies de negoci.

Som una empresa nascuda a Igualada fa 50 anys. Ens estimem aquesta ciutat i aquesta comarca. No només s’ha fet gran, sinó que ja té més substància, diria. Cinquanta anys donen per molt. Sempre hem intentat estar a l’última, aquesta és una de les filosofies que hem tingut sempre a la nostra empresa, sobretot en un món tan dinàmic com el dels electrodomèstics i noves tecnologies. L’altre puntal important que hem tingut sempre és donar el màxim de bon servei. Hem intentat estar a l’altura. Ho vam fer en el seu moment amb la telefonia mòbil als anys 90, amb la informàtica…

A Manresa tenim dues botigues, una oberta el 2013 amb 2.000 metres quadrats d’exposició, una de les més grans de la Catalunya Central, i una altra al carrer Guimerà, el més comercial de la ciutat. Aquí, vam renovar del tot el 2009 la botiga de Vilanova del Camí, i li hem fet diferents renovacions en aquests anys i ara es pot dir que tenim un bon punt de venda. I a Igualada, el local d’E-Lowing que vam obrir el 2019 a l’avinguda Barcelona, ara ampliat i traslladat a l’avinguda Balmes, i l’edifici del Passeig Verdaguer, que es va construir el 1979, i vam anar fent diferents ampliacions fins arribar als 4.000 metres quadrats de superfície que és la seu central del Martínez Group i on donem servei i cabuda als nostres magatzems, el departament d’administració, postvenda i una gran exposició d’electrodomèstics. L’any 2021 hi vam incorporar l’energia fotovoltaica i verda. També formem part del grup Milar, amb més de 1.500 punts de venda a tota Espanya.

Com ha passat en molts sectors de serveis, hi ha hagut anys molt complicats, sobretot arran de la crisi del 2008. Ja no es feien pisos, no es venien electrodomèstics… Van ser anys molt durs per a tothom, però nosaltres sempre ens hem reinventat. Calia tirar endavant. Va ser un model que va estar reconegut per la Generalitat de Catalunya. El president Artur Mas en aquell moment, ens va fer entrega al Palau de la Generalitat del màxim guardó a la Millor Iniciativa en Innovació, amb una potent vinculació social. Estem vinculats en diferents entitats socials del territori. Les inversions s’han de fer aquí, amb gent d’aquí. I crec que això és l’essencial per tirar endavant tots plegats. Les empreses amb les quals treballem són empreses locals, de tota la vida, de molta confiança perquè fa molts anys que ens coneixem. També és important donar feina al territori. Tots junts hem d’anar endavant!