Jordi Cuadras vol que el nou Govern escolti les demandes d’Igualada des del primer minut

El grup municipal d’Igualada Som-hi demana que el nou govern de la Generalitat posi tota l’atenció en Igualada i desencalli o finalitzi projectes pendents a la ciutat. Per a fer-se sentir amb tota la força, la formació proposa crear una Taula de Treball a l’Ajuntament per a pactar les demandes a fer i traslladar-les al govern de Catalunya.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “no pot passar ni un minut sense atraure tota l’atenció del nou govern de la Generalitat. Els reptes que tenim com a ciutat són majúsculs i cal fer-nos sentir a totes les administracions. Oferim amb generositat crear aquest espai de consens i acord municipal per a lluitar per la nostra ciutat”. Cuadras recorda que “a més de poder interpel·lar directament al Govern, aquesta legislatura tenim un diputat al Parlament compromès amb el nostre territori com és Jordi Riba que pot ajudar-nos a vehicular aquestes demandes des de la cambra”.

Juntament amb la proposta de crear la Taula de Treball a nivell municipal, Igualada Som-hi ja ha elaborat un primer decàleg de les polítiques de la Generalitat pendents a Igualada o que es troben en curs i que considera que cal vetllar: desenvolupament de sòl industrial i atracció d’inversions, nou tren gran i ràpid amb Barcelona, soterrament del tren de Ferrocarrils al barri del Sant Crist, carril Bus-VAO a la B-23 d’entrada a la Diagonal, enllaç i finalització de la Ronda Sud, promocions d’habitatge públic promeses a les Comes i al carrer de la Virtut, ubicació de la nova seu del Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia per treure-la de l’escola Garcia Fossas, obertura de la nova seu del SOC al Passeig Verdaguer, garantir la dotació d’especialistes a l’Hospital Universitari d’Igualada i finalitzar la recuperació del riu Anoia fins al Molí Nou.